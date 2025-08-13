본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

"지역안보 태세 확립" … 창원특례시, 통합방위협의회·을지연습 준비보고회 개최

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.13 10:43

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민·관·군·경·소방 협력체계로
분야별 연습계획 사전 점검

경남 창원특례시는 13일 시청 시민홀에서 통합방위협의회 위원, 전 실·국·소장, 6급 이상 관계 공무원 등 150여 이 참석한 가운데 '2025년 을지연습 준비보고회 및 3분기 통합방위협의회'를 개최했다.

창원특례시, 3분기 통합방위협의회·을지연습 준비보고회 개최.

창원특례시, 3분기 통합방위협의회·을지연습 준비보고회 개최.

AD
원본보기 아이콘

이번 회의는 ▲을지연습 홍보 영상 상영 ▲을지연습 준비사항 보고 ▲군부대 임무수행계획 보고 ▲실·국 준비사항 보고 순으로 진행됐으며, 오는 18일부터 21일까지 실시되는 '2025년 을지연습'에 대비해 주요 준비사항 및 분야별 연습계획을 사전 점검했다.


올해 을지연습에는 11개 기관·업체에서 총 588명이 참여해 안보 환경에 부합하는 실질적인 국가 위기관리와 총력전 연습이 실전과 같이 진행된다.

주요 연습은 18일 최초 보고회를 시작으로 ▲전시 직제편성 훈련 ▲전시 창설기구 훈련 ▲행정기관 소산 이동훈련 ▲테러 대비 실제 훈련 ▲공습 대비 민방위훈련 등이다


장금용 창원특례시장 권한대행은 "최근 국내외 안보 환경이 그 어느 때보다 격변하고 있어 범국가적 대비가 필요한 시점"이라며 "올해 을지연습은 민·관·군·경·소방이 합심해 국가 비상 대비 능력을 제고하는 데 모든 역량을 집중해 달라"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

잘 나가고 있는데 또 송사라니…오타니, 하와이 부동산 개발 관련 피소

SNS에 돈다발 올리며 "나 영앤리치야"…美 우체국 직원 알고보니

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

새로운 이슈 보기