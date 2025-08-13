"지역안보 태세 확립" … 창원특례시, 통합방위협의회·을지연습 준비보고회 개최

민·관·군·경·소방 협력체계로

분야별 연습계획 사전 점검



경남 창원특례시는 13일 시청 시민홀에서 통합방위협의회 위원, 전 실·국·소장, 6급 이상 관계 공무원 등 150여 이 참석한 가운데 '2025년 을지연습 준비보고회 및 3분기 통합방위협의회'를 개최했다.

창원특례시, 3분기 통합방위협의회·을지연습 준비보고회 개최.

이번 회의는 ▲을지연습 홍보 영상 상영 ▲을지연습 준비사항 보고 ▲군부대 임무수행계획 보고 ▲실·국 준비사항 보고 순으로 진행됐으며, 오는 18일부터 21일까지 실시되는 '2025년 을지연습'에 대비해 주요 준비사항 및 분야별 연습계획을 사전 점검했다.

올해 을지연습에는 11개 기관·업체에서 총 588명이 참여해 안보 환경에 부합하는 실질적인 국가 위기관리와 총력전 연습이 실전과 같이 진행된다.

주요 연습은 18일 최초 보고회를 시작으로 ▲전시 직제편성 훈련 ▲전시 창설기구 훈련 ▲행정기관 소산 이동훈련 ▲테러 대비 실제 훈련 ▲공습 대비 민방위훈련 등이다

장금용 창원특례시장 권한대행은 "최근 국내외 안보 환경이 그 어느 때보다 격변하고 있어 범국가적 대비가 필요한 시점"이라며 "올해 을지연습은 민·관·군·경·소방이 합심해 국가 비상 대비 능력을 제고하는 데 모든 역량을 집중해 달라"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



