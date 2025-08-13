불닭맛 아이스크림 나온다…CU, '스와이시' 트렌드 겨냥 간식 출시

매운맛·단맛 조화 일컫는 '스와이시' 트렌드 겨냥

불닭맛 아이스크림·고로케 빵 출시

스와이시는 매운맛(Spicy)과 단맛(Sweet)의 합성어로, 최근 해외 Z세대 사이에서 각종 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 확산되고 있는 미식 트렌드다. 매운맛에 익숙하지 않았던 기성세대와 달리 색다른 맛을 즐기고자 하는 Z세대의 취향과 맞물려 새로운 식문화 트렌드로 자리 잡고 있다.

최근 여러 해외 콘텐츠에서 떡볶이, 양념치킨 등 K푸드가 인기를 끌면서 국내외 기업에서도 고추장 양념, 불닭 소스 등을 활용해 자극적이고 중독적인 맛의 스와이시 제품을 활발하게 선보이고 있다. 실제로 CU에서도 지난 5~7월 3개월 간 고추장, 치폴레, 불닭 소스로 맛을 낸 스와이시 푸드의 매출이 전년 대비 27.2% 늘었다.

먼저, CU는 하절기 아이스크림 수요를 겨냥해 불닭 치킨 아이스크림 '아임낫어불닭치킨'을 내놓는다. K푸드 대표 메뉴인 한국식 치킨의 닭다리 모양으로 비주얼을 차별화하고 글로벌 스테디셀러로 자리 잡은 불닭맛 볶음면 컨셉을 적용해 만든 이색 디저트다. 불닭 옥수수 크런치 속을 불닭맛 초콜릿으로 한 번 더 코팅한 뒤, 밀크 아이스크림으로 가득 채웠다.

이는 지난 5월 선보인 아이스크림 '아임낫어치킨'의 후속작이다. CU는 닭다리 모양의 이색적인 비주얼과 크런치의 바삭바삭한 소리를 담은 ASMR 영상이 SNS에서 크게 화제가 되면서 이번에는 매콤한 맛을 입힌 이색 조합으로 내놓고 인기를 이어간다는 계획이다.

이외에도 베이크하우스 405 '불닭다리 모양빵'도 출시한다. 닭다리 모양의 빵 속에 콘치즈, 계란, 마카로니를 매콤한 불닭 소스에 버무려 넣어 고로케를 완성했다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



