코람코, 안산 시화 데이터센터 본격화…글로벌 DC운영사 'DCI' 협력

코람코자산운용은 글로벌 데이터센터 전문업체 DCI 데이터 센터스와 협력해 하이퍼스케일 데이터센터인 '코람코시화데이터센터'를 본격적으로 개발한다고 13일 밝혔다.

DCI는 글로벌 대체투자운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)의 자회사다. 호주와 뉴질랜드 등지에서 다수의 대형 데이터센터를 직접 개발·운영 및 보유하고 있는 아시아태평양(APAC) 지역의 대표적인 데이터센터 운영사다.

코람코시화데이터센터는 연면적 2만6685㎡(8072평) 규모의 티어3급 시설로 서버 랙 2280대와 40MW의 수전용량을 확보한 거대(Massive Class) 데이터센터로 조성한다. AI 및 클라우드 전용 워크로드의 가용성 요구를 충족하기 위해 최고 수준의 SLA(Service Level Agreement), 이중화 설계, 고신뢰 기반 전력망 및 냉각 시스템을 갖춘 맞춤형 설계(Purpose-Built)를 적용한다.

프로젝트에서 DCI는 PFV투자에 투자하고 데이터센터 시설 디자인과 구축·운영을 담당한다. 코람코도 자체자금과 보유 펀드를 활용해 PFV에 투자했다. PFV의 운용을 맡아 투자·금융구조 수립, 건축설계·시공관리 등 개발사업 전반을 총괄한다.

코람코는 프로젝트를 산업단지 환경개선펀드를 활용한 구조고도화사업으로 추진해 2023년 산업통상자원부로부터 구조고도화계획을 승인 받았다. 향후 리츠와 펀드 등의 간접투자기구가 이 데이터센터를 취득하거나 자유롭게 임대할 수 있는 구조로 개발한다.

데이터센터 개발 대상지는 시화국가산업단지 내 경기도 안산시 단원구 성곡동에 위치한 약 1만448㎡ 규모의 부지다. 이곳은 전력 인프라 접근성, 통신회선 밀집도, 주요 도로망(남안산IC, 국도 77호선 등)과의 연계성이 우수해 부동산 가치측면에서도 높은 평가를 받고 있다.

시화국가산업단지는 현재 국내 최대 규모의 '스마트그린 국가산업단지'로 재편되고 있다. 친환경 인프라 수용성과 첨단산업 중심의 정책적 지원이 집중되고 있어 데이터센터와 같은 고밀도 인프라 시설 유치에 유리한 환경을 갖추고 있다.

도시계획상 산업단지라서 데이터센터 개발의 장애 요소로 꼽히는 인허가 리스크는 물론 인근 지역 민원 부담에서도 자유롭다. 코람코가 안정적이고 신속한 개발을 자신하는 이유다. 올해 말 착공에 들어가 2028년 본격적인 시설 가동에 들어간다.

코람코는 이번 프로젝트를 지난 상반기 준공시킨 '케이스퀘어데이터센터 가산'과 투자검토 중인 '부산 장림 데이터센터'와 함께 전국 단위 데이터센터 포트폴리오 구축의 핵심 자산으로 평가하고 있다. 앞서 코람코는 2028년까지 5조원 규모의 펀딩과 이를 레버리지로 활용해 2032년까지 총 10조원 규모의 데이터센터 투자 계획을 공개했다. 수전용량 기준 약 1.4GW(기가와트)와 총 1GW 규모의 IT-Load 데이터센터를 단독 운용하는 국내 유일의 자산운용사로 자리매김한다는 청사진을 제시했다.

DCI의 대표이사 Sumit Mukhija는 "한국은 아시아태평양지역 디지털 경제의 핵심 허브로 빠르게 자리매김하고 있다"며 "안산시화 프로젝트는 APAC 내 지역 확장 전략의 중요한 교두보"라고 설명했다. 이어 "코람코와의 협업을 통해 AI와 클라우드 중심 워크로드 수요에 신속하고 성공적으로 대응할 수 있는 고성능 데이터센터 구축을 확신한다"고 덧붙였다.

코람코자산운용 박형석 대표는 "DCI와의 전략적 협력을 통해 안산시화 프로젝트를 본격화해 기쁘다"며 "더욱 가파르게 성장할 디지털 경제를 뒷받침하는 인프라 투자에 대한 코람코의 확고한 의지를 반영하는 것"이라고 말했다. 아울러 "앞으로도 지속 가능하고 높은 성장이 기대되는 산업에 선택과 집중을 이어갈 것"이라고 강조했다.





