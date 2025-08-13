케이뱅크, 올해 상반기 순익 842억…분기 사상 최대

전년 동기 대비 96.3%↑

개인사업자 대출이 성장 이끌어

케이뱅크가 올해 상반기 842억원의 당기순이익을 기록했다고 13일 밝혔다. 2분기 순이익은 682억원으로 전년 동기(347억원) 대비 96.3% 증가했다.

이번 실적에서 눈에 띄는 점은 비이자이익이 증가한 것이다. 2분기 케이뱅크의 이자이익은 1033억원으로 지난해 같은 기간(1286억원)과 비교해 19.7% 줄었다. 대출자산 증가에도 불구하고 기준금리 인하와 가상자산예치금 이용료율 상향에 따른 이자비용이 증가했기 때문이라고 케이뱅크는 설명했다. 반면 비이자이익은 197억원으로 채권 운용수익과 플랫폼광고 수익 확대 등으로 전년 동기(169억원) 대비 16.2% 증가했다.

자산건전성 관리도 강화했다. 2분기 대손비용은 지난해 같은 기간과 비교해 26.5% 줄어든 413억원을 기록했다. 담보대출 비중 확대 등 포트폴리오를 개선하고 신용평가모형 고도화를 통한 여신 심사를 강화했기 때문이다. 연체율도 0.59%로 1분기 말(0.66%)보다 개선됐다. 고정이하여신비율도 0.51%로 5분기 연속 낮아졌다. BIS자기자본비율은 15%, 순이자마진(NIM)은 1.36%다.

고객 수는 상반기 기준 1413만명이었으며 현재 1450만명을 넘었다. 상반기에만 140만명이 새롭게 케이뱅크 고객이 됐다. 특히 지난 5월 청소년 전용 금융 서비스 '알파카드'를 새로 출시하며 10대 신규 고객 유입이 늘었다. 수신 잔액은 전년 동기 대비 22.5% 증가한 26조8000억원을 기록했으며 여신 잔액은 지난해 같은 기간보다 10.8% 증가한 17조4000억원을 기록했다. 가계대출 관리 기조에도 개인사업자 대출이 올해 2분기에만 잔액이 약 2700억원 증가하며, 전체 여신 잔액 증가의 60% 이상을 차지해 성장을 견인했다. 특히 지난해 출시한 '사장님 부동산담보대출'은 올 6월 말 잔액 약 3000억원이다.

케이뱅크의 2분기 중저신용대출 신규취급액 비중은 38.2%로, 전 분기보다 11.9%포인트 상승했다. 중저신용대출 평균잔액 비중은 34.4%를 기록해 규제비율(30%)을 웃돌았다.

케이뱅크는 하반기 개인사업자 대출 확대와 스테이블코인 관련 사업화에 나설 계획이다. 개인사업자 부동산담보대출의 경우 담보물건을 다양화하고 보증서대출은 지역신용보증재단과 협력해 지역을 넓힐 예정이다. 올 4월부터 스테이블코인 활용 한·일 해외송금 기술검증(PoC)을 진행하고 있으며 7월 관련 상표권 출원도 완료했다. 최근 사내 전담조직인 '디지털자산TF'도 신설했다.

케이뱅크 관계자는 "고객 확대와 '사장님 부동산담보대출' 등 개인사업자 대출 성장, 철저한 건전성 관리로 분기 최대 실적을 달성했다"며 "앞으로도 상품 경쟁력 강화와 정교한 여신 관리로 안정적인 성장과 수익성 강화를 이어갈 것"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



