본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

경기도주식회사-킴스클럽, 최대 20% 할인 '중소기업 상생특가 기획전'

이종구기자

입력2025.08.13 07:09

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

19일까지 킴스클럽 전국 지점서 50여종 판매
24개사 사 제품 최대 20% 할인 판매 예정

경기도와 경기도주식회사가 중소기업 판로 지원 사업의 하나로 대형 유통사인 킴스클럽과 함께하는 '경기도 중소기업 상생특가 기획전'을 진행한다.

'경기도 중소기업 상생특가 기획전' 포스터. 경기도주식회사 제공

'경기도 중소기업 상생특가 기획전' 포스터. 경기도주식회사 제공

AD
원본보기 아이콘

기획전은 13일부터 19일까지 킴스클럽 전 지점에서 진행된다. 경기도 소재 우수기업 베스트 상품 대전으로 총 24개 경기도 중소기업의 신선식품 (신선대란, 다대기오이), 가공식품(도시락김, 구운오리), 공산품(디퓨저, 도마) 등 약 50 여종의 다양한 상품을 최대 20%　할인 판매한다.


경기도주식회사는 도내 우수한 중소기업의 유통판로 확대를 지원하기 위해 올해 3월부터 킴스클럽과 함께 '상생특가전' 행사를 통해 38억원의 거래액을 기록한 바 있다.

지난해에 이어 올해도 중소기업 제품 소개를 이어가고 있는 기획전은 모바일 안내장(DM)과 카카오 플러스 친구 알리기 등을 통해서도 홍보를 지원한다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 여사 구속…'머그샷' 찍고 구치소 수감 모든 의혹 '몸통' 김건희 여사 구속…'머그샷' 찍... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

미국, '핵심 설계자'에서 '질서 위협자'로

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

새로운 이슈 보기