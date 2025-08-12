美관세 50% 맞은 브라질…룰라, 시진핑과 1시간 통화

통화 당일 美·中은 90일 관세 휴전 연장

왼쪽부터 루이스 이나시스 룰라 다시우바 브라질 대통령과 시진핑 중국 국가주석. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

브라질이 도널드 트럼프 미국 대통령의 50% 상호관세 부과로 위축된 외교 국면을 돌파하기 위해 중국과의 관계 강화에 나섰다.

12일 홍콩 일간 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 중국 신화통신 등에 따르면, 루이스 이나시스 룰라 다시우바 브라질 대통령은 이날 시진핑 중국 국가주석과 약 1시간 동안 전화 통화를 했다. 양국 정상 간 통화는 브라질 측 요청으로 이뤄졌다.

시진핑 주석은 이날 통화에서 "각국은 단결해 선명한 기치로 일방주의·보호주의에 반대해야 한다"고 강조했다. 구체적인 상황은 언급하지 않았지만 사실상 미국을 겨냥한 메시지로 평가된다. 그러면서 중국은 브라질 인민이 국가 주권을 수호하고 정당한 권익을 지키는 것을 지지한다"며 양국이 국제무대에서 협조를 강화하기로 했다.

시 주석은 또 "글로벌 사우스(Global South·주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국을 통칭) 국가들은 손잡고 국제적 공평·정의와 국제 관계의 기본 준칙, 개발도상국의 정당한 권익을 지켜야 한다"고 말했다. 이어 "글로벌 사우스 대국 단결·자강의 전범을 만들고, 더 공정한 세계와 더 지속 가능한 행성을 함께 건설해야 한다"고 덧붙였다.

룰라 대통령은 브라질-미국 관계의 최근 상황과 자기 주권을 굳게 지키는 브라질의 원칙적 입장을 소개했다고 신화통신은 전했다. 또 중국이 다자주의를 견지하면서 자유무역 규칙을 수호하고 국제 사무에서 책임지는 역할을 발휘하는 것을 높이 평가했다. 그는 또 "브라질은 브릭스(BRICS) 등 다자 메커니즘에서 소통과 협조를 강화하고 일방적 괴롭힘 행위에 반대하며 각국의 공동 이익을 수호할 용의가 있다"고 말한 것으로 알려졌다.

이번 양국 정상 간 대화는 도널드 트럼프 미국 행정부가 브라질산 수입품에 50%의 상호관세를 부과한 지 나흘 만에 이뤄졌다. 지난 4월 10%의 기본 관세만 적용했던 브라질에 대해 무려 40%포인트나 높아진 50%를 매긴 것이다. 트럼프 대통령은 재판에 계류된 자이르 보우소나루 전 대통령을 언급하며 "마녀사냥"이라고 지적하고 이를 빌미로 브라질 정부를 압박한 바 있다.

SCMP는 "이날 양국 통화 몇 시간 전 미국은 중국산 제품에 대해 동일한 관세를 부과하는 조치에 대한 90일 유예 조치를 연장했는데, 이는 중국과 브라질에 대한 (미국의) 다른 대우를 여실히 나타낸다"고 짚었다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>