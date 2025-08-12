본문 바로가기
기업은행, 중소기업 근로자에 '출산축하 바우처' 제공

오규민기자

입력2025.08.12 14:28

출생아 2000명
1인당 20만원 상당 복지포인트 지원

IBK 기업은행 이 중소기업 근로자를 대상으로 '출산축하 바우처'를 제공한다고 12일 밝혔다.


이 바우처는 올해 신생아를 출산한 중소기업 근로자 또는 배우자에게 출생아 1인당 20만원 상당의 출산·육아용품을 구매할 수 있는 포인트다. 지원 규모는 총 4억원으로 출생아 2000명까지 바우처 포인트를 제공한다.

기업은행, 중소기업 근로자에 '출산축하 바우처' 제공
바우처 포인트는 중소기업 근로자를 위한 전용 복지몰인 '모두의 축복상점'에서 산후조리, 유아용품 등 구매 시 사용가능하다.

참여 신청은 기업은행 중소기업 전용 채용 플랫폼 'i-ONE JOB' 홈페이지를 통해 기업 단위로 접수를 받는다.


기업은행 관계자는 "출산축하 바우처는 출산을 맞이한 중소기업 근로자들을 축하해 주기 위해 기획한 것"이라며 "앞으로도 중소기업 근로자의 복지향상을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
