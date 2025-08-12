기업은행, 중소기업 근로자에 '출산축하 바우처' 제공

출생아 2000명

1인당 20만원 상당 복지포인트 지원

IBK 기업은행이 중소기업 근로자를 대상으로 '출산축하 바우처'를 제공한다고 12일 밝혔다.

이 바우처는 올해 신생아를 출산한 중소기업 근로자 또는 배우자에게 출생아 1인당 20만원 상당의 출산·육아용품을 구매할 수 있는 포인트다. 지원 규모는 총 4억원으로 출생아 2000명까지 바우처 포인트를 제공한다.

바우처 포인트는 중소기업 근로자를 위한 전용 복지몰인 '모두의 축복상점'에서 산후조리, 유아용품 등 구매 시 사용가능하다.

참여 신청은 기업은행 중소기업 전용 채용 플랫폼 'i-ONE JOB' 홈페이지를 통해 기업 단위로 접수를 받는다.

기업은행 관계자는 "출산축하 바우처는 출산을 맞이한 중소기업 근로자들을 축하해 주기 위해 기획한 것"이라며 "앞으로도 중소기업 근로자의 복지향상을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





