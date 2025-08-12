소상공인 매장에서 카드 결제하면 2000만원 복권 당첨 기회

소상공인 매장 카드 결제액 복권으로 환원

당첨자 2025명 디지털온누리상품권 10억원 지급

중소벤처기업부는 '상생소비복권' 사업을 시행한다고 12일 밝혔다. 정부는 지난 7일 경제관계장관회의에서 '지방 살리기 상생소비 활성화 방안'을 통해 '상생소비복권' 사업을 발표한 바 있다.

상생소비복권은 8월 1일부터 10월 12일까지 전통시장과 소상공인 매장 등에서 소비한 누적 카드 결제 금액을 기준으로 제공된다. 행사기간 중 누적 결제액 5만원당 응모 기회 1장이 제공되며, 최대 50만원 소비에 대해 10장까지 제공된다. 당첨금은 디지털온누리상품권으로 지급되고 1등 10명은 각 2000만원, 2등 50명은 200만원, 3등 600명은 100만원, 4등 1365명은 10만원을 지급하는 등 총 10억원 규모로 2025명에게 혜택이 돌아간다.

특히 상생소비복권은 비수도권의 소비 촉진에 힘을 보탤 수 있도록 비수도권에서 소비한 카드 결제액이 있는 신청자 중에서 1등 당첨자를 뽑는다. 수도권에서 거주하는 국민도 비수도권의 전통시장 및 소상공인 매장에서 행사 기간 내 5만원 이상 카드 결제를 한 실적이 있으면 1등 당첨이 가능하다. 2등부터 4등까지 당첨자는 지역 구분 없이 전국을 대상으로 한 카드 소비액을 기준으로 당첨자를 뽑는다.

상생소비복권은 내달 15일 운영이 시작될 예정인 상생페이백 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 한 번만 신청하면 행사 기간에 전통시장과 소상공인 매장 등에서 소비한 카드 결제액에 대해 자동으로 응모 기회를 제공한다. 상생소비복권 신청 기간은 9월 15일부터 10월 12일이다. 신청 기간에 어느 때라도 신청하면 행사 기간인 8월 1일부터 10월 12일까지의 정해진 사용처에서의 카드 결제액 모두가 인정된다.

상생소비복권 당첨은 공정한 추첨 절차를 거쳐 10월 말에 투명하게 공개되고, 개별 당첨자에게도 통지된다. 당첨금은 디지털온누리상품권앱을 통해 디지털온누리상품권으로 11월 중 지급될 예정이다.

최원영 중기부 소상공인정책실장은 "이번 상생소비복권 이벤트는 국민들이 소상공인·전통시장에서의 상생 소비에 보다 많은 관심을 가질 수 있는 계기를 마련하고, 이러한 관심이 비수도권 등 소비 촉진으로 이어질 수 있도록 준비했다"면서, "당첨금은 디지털온누리상품권으로 지급해 당첨금이 다시금 전통시장과 소상공인 매장에서의 소비로 이어지는 소비 선순환 구조가 이뤄질 것으로 기대한다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>