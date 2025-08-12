본문 바로가기
핀다 "퇴사 후 자영업 사장 1.5배 증가…대출 24%↑”

문채석기자

입력2025.08.12 09:30

5명 중 4명은 30·40대

핀테크 기업 핀다는 경기 불황에도 자영업을 영위하는 사장이 1년 새 1.5배 증가했다고 12일 밝혔다.


경기 불황에도 자영업에 뛰어든 30·40대 사장이 1.5배 늘었다. 핀다

핀다에 따르면 상반기 핀다에서 대출을 약정한 사용자 중 직장인에서 개인사업자로 직업이 바뀐 사용자 수는 전년 동기 대비 1.5배 늘었다. 같은 기간 이들이 받은 대출 약정 금액과 약정 건수는 각각 24.3%, 27.4% 증가했다.

30·40대 사장 비중은 5명 중 4명 꼴(77.5%)로 나타났다. 연령대별로 보면 40대(42.1%)가 가장 많았다. 30대(35.4%), 50대(19.6%), 60대(2.6%), 70대 이상(0.2%)이 뒤를 이었다.


퇴사 후 개인사업자로 전환한 30·40대 사용자 수도 같은 기간 48.3% 늘었다. 이들이 받은 대출 약정 금액도 22.8% 증가했다.


상반기 퇴사 후 개인사업자로 전환한 30·40대 사용자 평균 약정 금리는 전년 동기 대비 1.25%포인트 하락했다. 이들 평균 대출액이 1429만원이라는 점을 감안하면 12개월 만기 일시상환 기준으로 연 이자를 약 18만원 아낀 셈이다.

핀다 관계자는 "고물가와 저성장, 내수침체 3중고로 자영업 환경은 어느 때보다 녹록지 않다"며 "퇴사 후 개인사업자로 인생 2막을 준비하는 젊은 예비 사장을 위해 제휴 상품을 늘리고 맞춤 서비스를 고도화해 더 좋은 조건으로 대출받도록 도울 것"이라고 말했다.


한편 핀다는 2022년 인수한 인공지능(AI) 상권분석 플랫폼 '오픈업'을 통해 입지 선정에 필요한 상권 빅데이터부터 예상 창업 비용을 알려주는 외식업 창업 계산기를 무료로 제공하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
