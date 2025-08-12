본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

안산시, 1인 운영 점포 경영환경 개선 지원한다

정두환기자

입력2025.08.12 09:11

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 '상권 친화형 도시 조성' 공모 선정
화재취약업종 대상 노후 소방시설 교체도

경기도 안산시는 경기도와 경기도시장상권진흥원이 주관하는 '2025년 상권 친화형 도시 조성사업' 공모에서 안산시상권활성화재단이 사업 대상지로 선정됐다고 12일 밝혔다.

안산시, 1인 운영 점포 경영환경 개선 지원한다
AD
원본보기 아이콘

'상권 친화형 도시 조성사업'은 오는 2027년까지 3년간 도내 시·군의 상권 실태를 고려해 ▲상권 환경 개선 ▲상권 홍보 콘텐츠 개발 ▲상생 기반 구축 등을 종합 지원하는 공모형 정책 사업이다.


이번 공모에서 안산시상권활성화재단은 상권 활성화 기구가 있는 시·군을 대상으로 한 'Ⅰ유형' 시·군으로 선정돼 1차 연도 사업을 추진하게 된다.

사업에는 도비 2억9000만원, 시비 3억원 등 총 5억9000만원이 투입된다. 시는 사업을 통해 상인대학 참여 등에 참여하기 어려워 지원 대상에 소외됐던 1인 운영 점포 소상공인의 경영환경을 개선해 소상공인 지원의 사각지대를 해소하는 데 주력할 방침이다.


또 화재에 취약한 이불·의류·가구 등의 업종과 노후 상권을 중심으로 소방시설 교체·설치, 소화기 교체·보급해 화재로부터 안전한 상권을 만들어갈 계획이다.


이민근 안산시장은 "앞으로도 재단과 함께 소상공인이 피부로 체감할 수 있는 안전하고 활기찬 상권 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"아들도 며느리도 올 수 없는 묘소"…尹부친 추모한 '60년 절친'

매년 1000명씩 감염에 화들짝…결혼 전 HIV 검사 의무화 추진하는 '이 나라'

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"저번보다 2억 올랐어요" 거래 줄어도 곳곳서 신고가…꿈틀대는 강남권 시장

새로운 이슈 보기