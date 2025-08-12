흥국 "올해 韓성장률 전망 1.0%→0.8% 하향…내년은 상향"

흥국증권이 올해 경제성장률 전망치를 0.8%로 낮췄다. 내수와 수출 모두 부진한 가운데, 여전히 품목 관세를 비롯한 미국발 관세 불확실성, 건설투자 침체 등 성장 걸림돌이 산재하다는 이유에서다. 다만 민간 소비 회복 기대감에 힘입어 내년 성장률 전망치는 1.7%로 소폭 상향했다.

김진성 흥국증권 연구원은 12일 '무역합의 이후 매크로 업데이트: 한국경제, 더 나쁠 수 있을까' 보고서를 통해 2025년 국내총생산(GDP) 증가율 전망치를 기존 1.0%에서 0.8%로 0.2%포인트 하향조정했다. 김 연구원은 "상반기 예상보다 낮은 성장 영향으로 하반기 성장률 반등에도 성장률 전망을 소폭 하향한다"고 하향 배경을 설명했다.

이는 국제통화기금(IMF)이 앞서 한미 관세 협상 타결 이전인 지난달 '세계경제전망'을 통해 제시한 한국의 성장률 전망치와 동일하다. 반면 골드만삭스, 바클레이즈, 뱅크오브아메리카(BoA) 등 주요 해외 투자은행(IB)들은 무역협상 타결 직후 1%대로 상향한 전망치를 내놓은 상태다.

김 연구원은 "정부 정책기조 변화와 더불어 국내경기의 변곡점 형성이 기대되나 성장 회복의 걸림돌이 산재하고 동력이 허약한 상태"라며 "내수와 수출이 동반 부진한 가운데 민간의 실질 구매력 저하, 건설투자 침체, 대미 수출 및 주요 수출산업의 경쟁력 약화가 나타나고 있다"고 현 상황을 진단했다. 최근 타결된 한미 무역협상 결과와 관련해서는 "향후 대중 관세, 품목 관세가 관건"이라고 짚었다.

그러면서 김 연구원은 "성장동력이 약하나 바닥을 확인한 후 완만한 회복세가 예상된다"면서 "새 정부의 정책기조 변화가 경제심리 뿐 아니라 실체적 측면에서 하반기 이후 국내 경기흐름에 변곡점을 제공할 가능성이 있다"고 분석했다. 구체적으로는 소비진작정책, 물가안정세, 소비심리 반등 등을 바탕으로 민간소비가 이러한 완만한 회복의 중심이 될 것이란 관측이다. 이날 함께 공개된 2026년 성장률 전망치는 기존 1.6%에서 1.7%로 0.1%포인트 상향됐다.

통화정책의 경우 저성장 국면에서 확장적 재정정책을 보완하는 금리 인하 기조가 내년까지 이어질 것으로 전망했다. 올해 말과 내년 말 기준금리 전망치로는 각각 2.25%, 2.0%를 제시했다. 김 연구원은 "고환율 대응, 통화정책 여력, 미국 연방준비제도(Fed)의 제약적 통화정책 기조 등이 통화완화시 고려사항"이라면서 "달러 약세, Fed의 금리인하 재개 등 제약요인이 점차 완화될 가능성이 있다"고 봤다. 달러·원 환율은 연말 1360원을 기록할 것으로 전망했다.

이밖에 김 연구원은 전 세계적으로 미국의 무역합의가 마무리 단계에 들어섰다면서 평균 실효관세율 18.6%가 '기대보다 높고 우려보다 낮은 수준'이라고 진단했다. 이에 따라 미국의 성장률 전망치는 올해 1.8%, 내년 1.7%로 기존 1.5%에서 각각 상향했다. 중국 역시 상반기 성장률이 예상을 크게 상회함에 따라 올해 전망치를 기존 4.4%에서 4.8%로 높였다.





