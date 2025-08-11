[내일날씨]남해안 중심 강우…시간당 10~30㎜

제주 등 일부 지역 열대야

12일 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 12일 오전까지는 남해안을 중심으로 시간당 10∼30㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 오후부터는 소강상태를 보이는 것으로 예보됐다. 충청권도 오후부터 비가 내리는 곳이 있겠다.

비 내리는날, 경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 소중한 휴대폰이 젖을새라 기념사진 한 장을 찍기 위해서라도 폰 위에 우산을 씌워 놓고 표즈를 취하고 있는 모습이 정겹다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍이 불거나 천둥·번개가 동반될 수 있다.

예상 강수량은 전남 해안과 부산·울산·경남 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 제주도 10∼60㎜, 광주·전남 내륙과 대구·경북 5∼40㎜, 충청권 5㎜ 안팎, 강원 중·남부 5㎜ 미만이다.

아침 최저기온은 19~24도, 낮 최고기온은 25~33도로 예보돼 평년과 비슷하겠다. 제주도와 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있어 건강 관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 0.5∼3.0ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ로 예측된다.





