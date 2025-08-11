본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

강훈식 비서실장 "한국이 대중문화 중심 되도록 방안 마련" 지시

송승섭기자

입력2025.08.11 20:20

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
강훈식 대통령 비서실장이 지난 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장이 지난 10일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

강훈식 대통령실 비서실장이 11일 "대한민국이 전 세계적 대중문화교류의 중심이 될 수 있도록 관계부처들은 협력하여 방안을 마련해 주시기 바란다"고 지시했다.


강 비서실장은 이날 용산 대통령실에서 수석보좌관 회의를 주재하면서 "이번 한류 4.0의 흐름은 다시는 오지 않을 천재일우의 기회"라며 이같이 밝혔다.

강 비서실장은 "한류는 드라마 중심의 1.0, K팝과 드라마 확산의 2.0, 글로벌 플랫폼을 통한 전 세계 확장의 3.0을 거쳐 이제 글로벌 팬덤과 경제활동의 융합, 산업 전반이 결합하고 실시간 문화교류가 이어지는 4.0시대로의 진입"이라고 강조하기도 했다.


그러면서 "로제의 '아파트', '오징어게임', '케이팝 데몬헌터스'의 인기가 일회성에 그치지 않고 국내 문화산업 전반에 지속적이고 실질적인 파급효과를 만들어 낼 수 있어야 한다"고 말했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기