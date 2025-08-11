본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

배우 수현, 부산국제영화제 폐막식 단독 사회

이종길기자

입력2025.08.11 17:31

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"영화제의 뜨거운 여운 매듭지을 것"

30돌을 맞는 부산국제영화제(BIFF)의 폐막식 사회자로 배우 수현이 선정됐다.


배우 수현[사진=부산국제영화제 제공]

배우 수현[사진=부산국제영화제 제공]

AD
원본보기 아이콘

부산국제영화제 사무국은 수현이 폐막식에서 단독 사회를 맡는다고 11일 밝혔다. 관계자는 "압도적인 존재감과 분위기, 깊이 있는 연기로 전 세계 관객을 매료시킨 배우"라며 "열흘간 이어진 영화제의 뜨거운 여운을 매듭지을 것"이라고 말했다.

2006년 연기 활동을 시작한 수현은 한국 배우 최초로 마블 영화 '어벤져스: 에이지 오브 울트론'에 출연해 할리우드에 진출했다. 이어 '해리포터' 시리즈의 스핀오프 영화인 '신비한 동물들과 그린델왈드의 범죄'와 '다크타워: 희망의 탑', '이퀄스' 등 굵직한 작품에 연달아 출연했다.


최근에는 드라마 '히어로는 아닙니다만', 넷플릭스 시리즈 '경성크리처' 등에서 활약했다. 영화 '보통의 가족'으로 제61회 백상예술대상에서 영화 부문 여우조연상도 받았다.


이번 폐막식에서는 신설된 경쟁 부문인 '부산 어워드' 시상이 진행된다. 영화제는 다음 달 17일부터 26일까지 열흘간 부산 영화의전당 일대에서 열린다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다 "아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기