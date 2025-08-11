[속보]'조국 사면'…조국혁신당 "이 대통령 결정에 감사"
문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]'조국 사면'…조국혁신당 "이 대통령 결정에 감사"
2025년 08월 11일(월)
[속보]'조국 사면'…조국혁신당 "이 대통령 결정에 감사"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다
"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'
"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래
약사 출신 1년차 회계사 "전문직 공부는 끝…약학·회계 시너지 보여줄 것"
"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다
"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래
휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"
유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자
"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서