백영현 시장, 포도농가 피해 복구 앞장…‘희망의 공동체’ 실천

포천시 공무원, 집중호우 피해 농가 ‘복구 구슬땀’

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 9일 시청 직원들이 내촌면 소재 포도농사를 찾아 집중호우 피해 복구 봉사활동에 나섰다고 11일 밝혔다.

백영현 포천시장이 지난 9일 시청 직원들과 함께 내촌면 소재 포도농장을 찾아 집중호우 피해 복구 봉사활동을 하고 있다. 포천시 제공

내촌면에 소재한 포도농원들은 지난달 20일 내린 집중호우로 물이 범람해 심각한 침수 피해를 입었다. 특히 9월 수확을 앞두고 한창 여물어야 할 포도가 진흙에 뒤덮이며 피해가 컸다.

이에 포천시청 공무원 60명과 농협중앙회 포천시지부 농촌사랑봉사단 8명 등 총 68명이 복구 지원에 나섰다. 봉사자들은 포도밭에 들어가 포도송이에 묻은 진흙과 이물질을 닦아내며 수확 피해를 최소화하기 위해 구슬땀을 흘렸다.

봉사에는 백영현 포천시장을 비롯해 농협중앙회 포천시지부 이덕주 지부장과 직원들이 함께해 피해 농가를 위로하고 복구 작업에 동참했다.

피해 농가주는 "포도가 한창 영글어 가는 시기에 피해를 입어 안타깝지만, 많은 분이 와서 도와주시니 큰 힘이 된다"며 "수고해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

백영현 시장 등 포천시청 곤무원들이 지난 9일 내촌면 소재 포도농장을 찾아 집중호우 피해 복구 봉사활동을 펼친 후 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공

백영현 시장은 "갑작스러운 수해로 상심이 큰 농민들께 조금이나마 위로가 되길 바라는 마음으로 현장을 찾았다"며 "정성껏 닦아낸 포도가 잘 영글어 수확기에 웃음을 되찾길 바란다"고 전했다.

이덕주 농협중앙회 포천시지부장은 "농협은 지역사회와 함께 어려움을 나누는 것이 책무라고 생각한다"며 "피해 농가를 돕기 위해 봉사와 지원을 이어가겠다"고 말했다.

포천시는 이번 봉사활동을 계기로 농가와 지역사회가 힘을 모아 위기를 극복하는 '희망의 공동체' 정신을 확산해 나갈 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



