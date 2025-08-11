본문 바로가기
평택시, 베트남 다낭시와 우호교류 합의

정두환기자

입력2025.08.11 14:11

시계아이콘00분 35초 소요
韓-베트남 정상회담 부속행사로 열려
정장선 시장 "지방정부간 모범 협력사례 만들 것"

경기도 평택시는 11일 개최된 한-베트남 정상회담의 부속 행사로 다낭시와 '우호교류 합의서 교환식'을 개최했다고 이날 밝혔다.

정장선 평택시장(맨 오른쪽)과 응우옌 반 꽝 다낭시 당서기(맨 왼쪽)가 이재명 대통령과 또 럼 베트남 서기장이 지켜보는 가운데 '우호교류 합의서'를 들어보이고 있다. 평택시 제공

정장선 평택시장(맨 오른쪽)과 응우옌 반 꽝 다낭시 당서기(맨 왼쪽)가 이재명 대통령과 또 럼 베트남 서기장이 지켜보는 가운데 '우호교류 합의서'를 들어보이고 있다. 평택시 제공

행사에서 정장선 평택시장과 응우옌 반 꽝 다낭시 당서기는 이재명 대통령과 또 럼 베트남 서기장이 지켜보는 가운데 합의서를 교환했다.


앞서 두 도시는 지난 4월 우호교류 합의를 체결했지만, 다낭시가 지난달 중앙직할시로 승격되면서 이번에 교환식을 다시 갖게 됐다고 평택시는 설명했다.

두 도시의 합의 내용도 확대되고 구체화됐다. 지난 4월 합의서에 담은 경제·교육·문화·체육 분야 외에 미래산업 및 환경 분야 협력이 포함됐다. 특히 이번 합의서에는 양 도시 자유무역지대 개발 지원과 촉진, 반도체·인공지능(AI) 등 첨단산업 분야 협력 강화 등 구체적인 내용도 담았다.


합의서 교환식에 앞서 정 시장과 응우옌 반 꽝 당서기는 전날 서울에서 만나 간담회를 가졌다. 간담회에서 양측은 ▲반도체·자유무역지구 분야 전문가 파견 ▲정례 교류회 개최 ▲탄소중립 등 환경 분야 협력 확대 등에 의견을 모았다.


정 시장은 "국가정상급 외교 무대에서 지방정부의 교류 행사가 진행된 것은 두 정부가 각 지역과 산업 현장에서의 실질적인 협력이 필요하다고 인식하기 때문"이라며 "다낭시와 적극적으로 협력해 지방정부 간의 모범적인 협력 사례를 만들어가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
