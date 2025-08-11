본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

경복궁 석축에 '트럼프' 낙서한 70대 남성 체포

이이슬기자

입력2025.08.11 12:26

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
11일 오전 광화문 석축에 가림막을 설치됐다. 국가유산청

11일 오전 광화문 석축에 가림막을 설치됐다. 국가유산청

AD
원본보기 아이콘

서울 경복궁 광화문 석축에 낙서를 한 70대 남성이 현장에서 붙잡혀 경찰에 넘겨졌다.


국가유산청에 따르면 11일 오전 8시 10분쯤 서울에 사는 79세 남성 A씨가 광화문 아래 석축 기단에 검은색 매직으로 '국민과 세계인에 드리는 글, 트럼프 대통령∼'이라는 글을 쓰는 것을 현장 근무자가 발견해 상황실에 보고했다. A씨는 곧바로 제지됐으며 경찰에 인계됐다. 낙서한 이유와 배경은 확인되지 않았다.

국가유산청은 국립고궁박물관 유물과학과 보존처리 전문가와 함께 이날 중 낙서를 제거할 예정이다. 관계자는 "''문화유산 보존 및 활용에 관한 법'에 따라 원상 복구 명령과 복구 비용 청구가 가능하다"며 "조선 왕조의 법궁인 경복궁 훼손 행위에 대해 엄정 대응하겠다"고 밝혔다.


경복궁은 2023년 말에도 낙서 피해를 입었다. 당시 10대 청소년이 '낙서하면 300만원을 주겠다'는 제안을 받고 영추문과 국립고궁박물관 주변 쪽문에 스프레이 낙서를 남겼으며, 이를 지우는 데 약 1억3100만원이 소요된 것으로 추산됐다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다 "10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기