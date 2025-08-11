본문 바로가기
“우리도 ChatGPT 마스터!” AI로 디지털 세상과 소통하다… 한울본부, '컴퓨터 교실' 운영

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.11 11:11

한울본부, '지역주민과 함께하는 컴퓨터 교실' 운영

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 AI 기술의 확산과 디지털 환경 변화에 발맞춰, 오는 26일부터 생활 밀착형 정보 교육 '지역주민 컴퓨터 교실'을 운영한다.

“우리도 ChatGPT 마스터!”. 한울원전본부 제공

“우리도 ChatGPT 마스터!”. 한울원전본부 제공

교육 내용은 주민들의 수요를 반영해 ▲스마트폰 기초·ChatGPT 활용법(8∼10월) ▲워드프로세서(10∼11월) 활용법 등 2개 과정으로 구성됐으며, 매주 화·목 오전 10시부터 12시까지 한울 교육훈련센터 1층 OA교육장에서 진행된다.


이세용 본부장은 "ChatGPT 등 생성형 AI의 활용 시대에 울진군민들이 스마트 플랫폼에 보다 쉽게 다가갈 기회를 마련해 기쁘다. 앞으로도 빠르게 변화하는 기술 속도에 발맞춰 주민들과 함께 성장해 갈 수 있도록 좋은 교육 프로그램으로 다가가겠다"라고 말했다.

"우리도 ChatGPT 마스터!" AI로 디지털 세상과 소통하다… 한울본부, '컴퓨터 교실' 운영




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
