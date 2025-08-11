대전도시철도 2호선 '트램 정거장' 명칭, 심의 통과

45개소에 대한 명칭...오는 9월 최종 공고



도시철도 2호선 트램 정거장 45개소에 대한 명칭이 지난 7일 대전시 지명위원회 본 심의를 통과했다.

이로써 시는 이번 심의 통과 후 국립국어원에 로마자 및 한자 표기를 의뢰하고, 오는 9월 최종 명칭을 확정·공고할 예정이다.

대전시의 이번 명칭 제정은 도시철도 시설의 체계적 관리와 시민 이용 편의 증진을 목적으로 추진됐으며, 올해 초부터 관련 법률과 규정에 따라 정거장 명칭 제정 기준을 바탕으로 지역 역사와 정체성을 반영한 명칭을 우선 검토했다.

또한 환승역은 기존 역명과 동일하게 유지해 이용자 혼란을 방지하고, 대학이나 병원 등 주요 공공시설은 병기해 시민들의 직관적 인지도를 높이는 방안을 적용했다.

시는 이 같은 기준을 바탕으로 명칭 제정안을 마련하고, 시 지명위원회 위원들의 사전자문을 거쳐 적정성을 검토했다. 이후 온·오프라인 시민 의견 수렴, 5개 자치구 지명위원회 심의, 시의회 의견 청취 등을 거쳐 본 심의를 진행했다.

이번 심의에서는 지역 인지도, 접근성, 공공기관, 관광자원 등을 종합적으로 고려해, 행정부시장이 위원장을 맡은 지명위원회의 심도 있는 논의를 통해 지역 정체성이 반영된 정거장 명칭들이 결정됐다.

대전시 지명위원회 본 심의 장면(사진=대전시 제공) 원본보기 아이콘

최종수 대전시 도시철도건설국장은 "트램은 시민들의 일상 속 교통수단인 만큼, 정거장 명칭이 시민들이 쉽게 인지하고 이용할 수 있도록 구성됐다"며 "앞으로도 시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 정거장을 포함한 트램 건설에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 대전 도시철도 2호선 트램은 동구·중구·서구·유성구·대덕구 등 5개 구를 순환하는 노선으로, 총연장 38.8km, 정거장 45개소, 차량기지 1개소 등이 건설된다. 오는 2028년 12월 개통을 목표로 공사가 추진 중이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>