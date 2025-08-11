본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

안산시 "불합리한 규제 바꿀 아이디어 찾습니다"

정두환기자

입력2025.08.11 09:08

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 19일까지 '규제혁신 아이디어 공모전' 개최

경기도 안산시는 다음 달 19일까지 '2025년 안산시 규제혁신 아이디어 공모전'을 개최한다.

안산시 "불합리한 규제 바꿀 아이디어 찾습니다"
AD
원본보기 아이콘

이번 공모전은 시민과 소상공인, 자영업자, 청년 등이 일상에서 체감하는 불합리한 규제를 발굴하고 개선하기 위한 것이다.


공모 분야는 ▲기업의 경영활동 제약 해소 ▲시민의 일상 불편 개선 ▲지역 발전을 위한 규제 합리화 등 시민 삶을 둘러싼 전 분야의 규제 개선안을 포함한다. 다만 단순 민원이나 진정, 타 제안제도를 통해 이미 제출된 의견은 접수 대상에서 제외된다.

안산시민이거나 관내 기업·기관·단체에 소속된 경우 누구나 참여할 수 있다. 참가 희망자는 안산시청 누리집 '새소식' 란에서 제안신청서를 내려받아 작성 후 전자우편 또는 우편으로 제출하면 된다. 자세한 사항은 안산시청 누리집을 확인하거나 시청 기획예산과로 문의하면 된다.


시는 제출된 아이디어를 대상으로 심사를 거쳐 12월 중 수상작을 발표할 계획이다. 시민 공모의 경우 ▲최우수상 1명(50만 원) ▲우수상 1명(30만 원) ▲장려상 2명(각 10만 원) 등 총 6명을 선정한다. 수상자에게는 안산시장 명의의 표창도 수여한다.


선정된 아이디어는 내부 검토를 거쳐 자치법규 개선 과제 및 중앙부처 건의 등 실제 규제 개선 과제로 반영한다. 도원중 안산시 기획경제실장은 "공모전을 통해 불합리한 규제를 적극적으로 찾아내 현장 중심의 실효성 있는 개선 방안을 마련하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"김주애, 北 통치 첫 여성될 것"…NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

김문수 "李정부 저지 공감한다면 누구와도 연대"

생방송 중 말 더듬고 한쪽 눈만 깜빡…장관에게 무슨 일이

"비행기 놓치면 안돼" 여권 만료 10살 아들 공항에 두고 떠난 부모

"고교 자퇴하고 수능 올인"…가장 많은 곳 '강남3구'

트럼프 "의약품 관세 250%" 겁박에…스위스 빅2 "美 현지서 생산"

새로운 이슈 보기