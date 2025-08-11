"상권을 살리자" 시흥시, '거북섬 상가박람회' 개최

30일부터 4일간 거북섬1길 광장서

상가 소유주·프랜차이즈·창업자 한자리에

경기도 시흥시는 오는 30일부터 9월 2일까지 나흘간 거북섬1길 광장에서 '거북섬 상가박람회'를 개최한다.

거북섬발전위원회와 거북섬상인회가 공동 주관하는 이번 박람회는 시흥시의 대표적 해양 관광자원인 거북섬의 미래가치를 소개하고 상권을 활성화하기 위해 마련됐다.

행사에서는 프랜차이즈 가맹본부, 상가 소유주 등이 참여해 신규 창업자, 업종전환 희망자 등을 대상으로 임대 상담 및 창업 컨설팅, 수익모델 사례 등의 지원 프로그램을 제공한다. 박람회 기간에는 전국 해양스포츠제전도 개최돼 많은 방문객이 몰릴 것으로 주최 측은 기대한다.

박람회 현장에는 시흥시 소상공인지원과, 경기신용보증재단, 농협 등 관계기관이 참여해 금융지원, 정책 안내, 창업 상담 등을 제공한다. 이와 함께 거북섬 내에서 실제 성공적으로 운영 중인 점포들의 수익모델을 소개하고, 창업 벤치마킹이 가능한 특별 프로그램도 마련한다.

거북섬에는 세계 최대 규모의 인공서핑장 '웨이브파크'를 비롯해 미오코스타 워터파크, 체험형 생태과학관 등이 들어서 있다. 마리나항과 국내 최대 아쿠아리움 등 대형 관광 인프라도 순차적으로 조성 중이다.

김선태 거북섬발전위원회 위원장은 "이번 박람회는 거북섬의 비전과 미래가치를 현장에서 직접 확인하고 창업을 실현할 기회가 될 것"이라고 말했다.





