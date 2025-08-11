울산 남구 옥동 군부대 이전사업 속도↑… 사업계획 승인

국방부 중앙토지수용위원회 등 협의 거쳐 11일 관보 고시



이전부지 활용 도시개발, 지역 단절 해소·지역경제 활성화

울산시가 남구 옥동에 있는 군부대 이전 사업에 속도를 낸다.

시는 국방부로부터 '제53보병사단 127여단본부 협의이전사업' 승인을 받았다고 전했다.

국방부는 지난 5월 울산시가 신청한 '제53보병사단 127여단본부 협의이전사업'에 대해 중앙토지수용위원회 등 관계기관 협의를 완료하고 '군사·국방시설사업법' 제4조에 따라 사업계획을 승인해 8월 11일 관보에 고시했다.

이 사업은 기존 옥동 군부대를 울주군 청량읍 일원으로 옮기고, 이전 부지를 울산시가 개발하는 '기부대 양여사업' 방식으로 추진된다.

국방부는 국방 계획에 맞춰 군 시설 현대화를, 울산시는 옥동 지역 개발을 병행하게 된다.

울산시는 이번 사업계획 승인을 시작으로 청량읍 이전 군부대 부지에 편입이 예정된 토지와 물건 등에 대한 보상에 들어가 내년 상반기 중 공사에 착수할 예정이다.

이후 오는 2028년 말까지 청량읍 이전 군부대 부지에 대한 공사를 완료하고 2029년에 옥동 군부대를 이전한 뒤 같은 해 옥동 부지 개발사업을 본격 추진하게 된다.

울산시 관계자는 "제53보병사단 127여단본부 협의이전사업을 예정된 일정에 맞춰 신속하게 추진할 계획이다"라며 "남구 옥동 부대 이전 후 확보된 부지를 활용한 도시개발로 지역 단절 해소와 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 말했다.





