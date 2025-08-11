본문 바로가기
동작구, 27일 신청사 대강당 ‘오페라 갈라콘서트’

김민진기자

입력2025.08.11 07:15

시계아이콘00분 30초 소요
서울 동작구(구청장 박일하)가 이달 27일 오후 7시 구청 신청사 4층 대강당에서 구민들을 위한 클래식 공연 ‘오페라! 가까이에서 듣다 in 동작’을 연다.

동작구 제공.

동작구 제공.

이번 공연은 동작문화원 주관으로 마련되며, 평소 접하기 어려운 오페라를 보다 친숙하게 즐길 수 있도록 ‘해설이 있는 오페라 갈라 콘서트’ 형식으로 진행된다.


2009년 창단한 30~40인조로 구성된 서울오케스트라와 소프라노·바리톤·테너 등 성악가 8인이 함께 무대에 올라 <리골레토> 중 ‘여자의 마음은’, <뮤지컬 이순신> 중 ‘나를 태워라’, <토스카> 중 ‘별은 빛나건만’ 등 대중적 사랑을 받은 오페라 18곡을 선사한다. 김혜정 아나운서가 곡 해설을 맡아 작품 이해를 돕는다.

공연은 초등학생 이상 동작구민이라면 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 약 370명을 대상으로 한다. 관람 신청은 11일부터 동작문화원 방문, 전화, QR코드 접수를 통해 선착순으로 가능하다.


박일하 동작구청장은 “멋지게 조성된 신청사 대강당에서 품격 있는 오페라를 마음껏 즐기시길 바란다”며 “앞으로도 다양한 문화 프로그램으로 구민 삶의 질과 문화 향유 기회를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

