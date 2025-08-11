은평구, ‘산업현장 전방위 안전점검’…구청장 직속 TF 가동

관내 산업현장·도급사업장 전수 점검

김미경 구청장 “중대재해 예방에 역량 총동원”

서울 은평구(구청장 김미경)가 중대재해 예방을 위해 구청장 직속 ‘안전점검 태스크포스(TF)’를 긴급 구성하고, 관내 전 산업현장을 대상으로 전방위 안전관리 체계를 본격 가동한다고 11일 밝혔다.

안전점검 태스크포스(TF) 회의 모습. 은평구 제공. AD 원본보기 아이콘

김미경 은평구청장은 지난 5일 열린 긴급 간부회의에서 “관내 모든 산업현장에 대해 구청장 직속 TF를 구성하고, 가용 가능한 모든 행정 역량을 총동원해 철저한 예방 대책을 마련하라”고 지시했다. 이후 8일 2차 대책회의가 열렸고, TF 운영이 본격화됐다.

이번 안전점검 TF 운영은 예방 중심의 안전관리 강화를 위한 조치로, 안전 위해 요인을 사전에 차단해 중대재해 등 안전사고를 예방하기 위한 것이다. 산업현장, 구 직영작업장, 도급사업장 등 안전취약시설을 대상으로 전방위 안전점검이 실시된다.

TF는 총괄지원반, 안전점검반, 점검지원반으로 구성되며, 구청장이 직접 총괄 지휘를 맡는다. 주요 추진 내용은 산업현장 긴급 안전점검, 구 직영·도급사업장 안전 위해 요인 점검, 중대재해 예방 교육 등이다.

산업현장 긴급 안전점검은 이달부터 다음 달까지 두 달간 진행되며, 안전 위해 발생 우려 산업현장을 중심으로 실시된다. 구는 직영·도급사업장 중 신체·생명 보호 필요 업무 및 기계 장비를 취급하는 중대재해 취약 현장을 중점 점검한다.

이달 말에는 중대재해 예방 교육도 열린다. 교육 대상은 민간위탁 부서 담당자와 수탁기관 종사자 등으로, 산업현장 안전 확보 의무사항과 실제 사례 중심 실무 교육이 진행될 예정이다. 은평구는 향후 전 공무원을 대상으로 안전교육을 확대할 방침이다.

김미경 구청장은 “안전은 결코 타협할 수 없는 절대 가치”라며 “단 한건의 사망사고도 용납하지 않겠다는 자세로 가용 가능한 행정 역량을 총동원하겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



