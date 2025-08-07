본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한문희 코레일 사장, 목포보성선 신규 구간 '현장 안전점검'

대전=정일웅기자

입력2025.08.07 17:38

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국철도공사(이하 코레일)는 7일 한문희 코레일 사장이 목포보성선 '보성~임성리' 신규 구간 현장을 찾아 개통 전 안전점검을 했다고 밝혔다.


한문희 코레일 사장이 7일 목포보성선 신보성역을 찾아 현장 안전상황을 점검하고 있다. 한국철도공사 제공

한문희 코레일 사장이 7일 목포보성선 신보성역을 찾아 현장 안전상황을 점검하고 있다. 한국철도공사 제공

AD
원본보기 아이콘

목포보성선은 전남 목포역~보성~순천~부산 부천역을 잇는 노선이다. 개통을 앞둔 신규 구간은 목포시 임성리역~보성군 신보성역(82.5㎞)이다. 이 구간이 개통되면 남해안 일대에 새로운 철도망이 구축된다.

코레일은 구간 내 영암·해남·강진·전남 장흥·장동·신보성역 등 6개 새 역사도 건설했다.


이날 한 사장은 신보성·강진·해남·영암 등 신규 역사를 연이어 방문해 역사별 맞이방·화장실·승강 설비 등 편의시설과 주차장, 연계교통 현황 등을 살펴봤다.


또 시운전 열차에 직접 승차해 주행 안정성을 확인하고, 선로와 전기·신호 설비 등 시설물의 안전 상태를 점검했다.

한 사장은 "목포보성선 '보성~임성리' 구간 개통을 성공적으로 마무리해 열차 이용객이 새로운 철길을 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10여명이 사지 끌어내려…尹이 '제발 좀 놔달라' 부탁" "10여명이 사지 끌어내려…尹이 '제발 좀 놔달라' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

"제일 핫하다 핫해"여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름"

새로운 이슈 보기