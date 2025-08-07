네이버클라우드, 日 지자체에 디지털 트윈 방재 시스템 구축한다

日 나가이시·NTT 동일본·수자원공사와 MOU

디지털 트윈 구축…강수량 등 실시간 데이터 연동

네이버클라우드가 일본 지방자치단체에 디지털 트윈 기반의 방재 시스템을 구축한다.

네이버클라우드는 일본 야마가타현 나가이시, NTT 동일본, NTT e-드론 테크놀로지, 한국수자원공사와 디지털 트윈 및 드론 기술을 활용해 지역 방재 역량을 강화하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.

네이버클라우드는 일본 나가이시, NTT 동일본, NTT e-드론 테크놀로지, 한국수자원공사와 지역 방재 강화를 위한 업무협약을 체결했다. 장병훈 한국수자원공사 수자원환경부문장, 신지현 네이버클라우드 일본사업개발총괄 상무, 우치야 시게하루 일본 야마가타현 나가이시 시장, 야마구치 타다유키 NTT 동일본 비즈니스 개발 본부장, 타키자와 마사히로 NTT e-드론 테크놀로지 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 네이버클라우드 제공 AD 원본보기 아이콘

참여 기관들은 나가이시에 자연재해를 사전 예측하고 실시간으로 모니터링할 수 있는 차세대 방재 시스템을 구축한다. 일본은 지구 온난화로 인한 자연재해가 늘어나는 동시에 고령화에 따른 인력 부족 문제까지 겪고 있다. 특히 나가이시는 도시를 가로지르는 모가미강과 지류들로 인해 집중 호우 시 대규모 침수 피해가 반복되고 있다.

네이버클라우드는 디지털 트윈 구축을 맡는다. 드론 촬영 데이터를 활용해 도시를 고정밀 3D로 구현하고 수위·강수량 등 실시간 데이터를 연동해 방재 상황을 통합 관리하는 디지털 환경을 제공할 예정이다.

이번 프로젝트는 기관별 전문성을 바탕으로 한 협업 체계로 추진된다. 한국수자원공사는 침수 예측 및 홍수 시뮬레이션 등 수자원 관련 솔루션을 맡고, NTT e-드론 테크놀로지는 항공 촬영 데이터를 제공한다. NTT 동일본은 프로젝트를 총괄하면서 방재 인프라와 무선 네트워크 구축을 지원하며, 나가이시는 행정 데이터를 제공하고 실현 가능성 검증에 협력한다.

참여 기관들은 디지털 트윈 기술의 활용 범위를 방재를 넘어 도시계획, 유동 인구 분석 등으로 확장해 나갈 예정이다.

김유원 네이버클라우드 대표는 "네이버클라우드의 다양한 글로벌 프로젝트 경험과 검증된 기술력을 바탕으로 이번 방재 시스템 구축 협력이 가능했다"면서 "앞으로도 기술을 통해 사회문제 해결에 기여하고, 글로벌 파트너들과 함께 실질적인 변화를 이끄는 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편, 네이버클라우드는 지난 6월에는 일본 이즈모시와 협력해 독거노인을 위한 인공지능(AI) 안부 전화 서비스 '클로바 케어콜'을 선보였다. 이 서비스는 AI가 정기적으로 전화를 걸어 건강 상태를 확인하고 이상 징후가 감지되면 즉시 관계 기관과 연계해 대응할 수 있도록 지원한다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>