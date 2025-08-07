장성군, 농산물안전분석실 본격 운영

463종 농약·중금속 등

지역 농가에 무료 제공

전남 장성군이 농산물 안전분석실을 가동한다. 잔류농약과 중금속 걱정 없는 먹거리 생산 기반을 마련하기 위한 조치다.

7일 장성군에 따르면 분석실은 군 농업기술센터 첨단농업 기술관 2층에 마련됐다. 고성능 정밀장비를 갖춰 잔류농약 463종, 토양 중금속, 양액 성분까지 폭넓은 분석이 가능하다. 농약 허용물질목록 관리제도(PLS) 대응도 가능하다.

장성지역 농업인은 무료로 이용할 수 있다. 농산물 1~3kg, 토양 500g, 양액 500mL 이상을 준비해 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 방문하면 된다.

분석 결과는 농업기술센터 전문지도사들이 현장 지도에 활용한다. 토양 개량, 친환경 인증 준비, 양액 시비 처방, 병해충 안전 사용지도 등에 활용한다.





