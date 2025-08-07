본문 바로가기
장성군, 농산물안전분석실 본격 운영

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.07 10:37

463종 농약·중금속 등
지역 농가에 무료 제공

전남 장성군이 농산물 안전분석실을 가동한다. 잔류농약과 중금속 걱정 없는 먹거리 생산 기반을 마련하기 위한 조치다.

전남 장성군.

전남 장성군.

7일 장성군에 따르면 분석실은 군 농업기술센터 첨단농업 기술관 2층에 마련됐다. 고성능 정밀장비를 갖춰 잔류농약 463종, 토양 중금속, 양액 성분까지 폭넓은 분석이 가능하다. 농약 허용물질목록 관리제도(PLS) 대응도 가능하다.


장성지역 농업인은 무료로 이용할 수 있다. 농산물 1~3kg, 토양 500g, 양액 500mL 이상을 준비해 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 방문하면 된다.

분석 결과는 농업기술센터 전문지도사들이 현장 지도에 활용한다. 토양 개량, 친환경 인증 준비, 양액 시비 처방, 병해충 안전 사용지도 등에 활용한다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr


