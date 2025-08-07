삼성·LG, 기술로 앞선다…디스플레이 신무기로 中 견제

삼성디스플레이, 더 밝은 마이크로 LED 공개

LGD, 초고주사율부터 생활공간 콘셉트카까지

'시장 선도' 경쟁력과 인공지능으로 캐즘 극복

삼성디스플레이가 햇빛 아래서도 선명한 차세대 스마트워치용 마이크로 발광다이오드(LED) 워치를 처음 공개했다. LG디스플레이는 세계 최초로 상용화에 성공한 탠덤 유기발광다이오드(OLED)를 적용한 14인치 노트북용 패널을 선보이며 눈길을 끌었다. 양사는 캐즘(일시적 수요 정체)에 직면한 디스플레이 시장에서 차세대 기술 경쟁력과 인공지능(AI) 기술로 불황을 타개하겠다는 전략이다.

삼성디스플레이가 7일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 한국디스플레이산업 전시회(K-디스플레이 2025)에서 선보인 양안 올레도스(OLEDoS). 삼성디스플레이 AD 원본보기 아이콘

삼성디스플레이는 7일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 한국디스플레이산업 전시회(K-디스플레이 2025)에 참가해 차세대 OLED 기술을 선보였다. 먼저 차세대 스마트워치용으로 개발된 6000니트 밝기의 마이크로 LED가 깜짝 공개돼 시선을 모았다. 올해 초 미국 CES 2025 전시회에서 공개된 것보다 2000니트 밝은 제품을 반년 만에 새로 내놓은 것이다. 디스플레이를 자유자재로 구부릴 수 있어 다양한 디자인 구현을 가능케 했고 구부러진 뒤에도 보는 각도에 따라 휘도와 색이 달라지지 않았다.

삼성디스플레이는 또 혼합현실(XR) 기기에 쓰일 초미세 올레도스(OLEDoS) 데모 제품들을 앞세워 기술력을 자랑했다. 1.3형 4000PPI((1인치당 픽셀 수) 해상도에 밝기는 1만니트에 달했다. 바닷속에서 상어가 다가오는 듯한 영상과 물총에서 발사된 물줄기가 직접 날아오는 듯한 콘텐츠로 관람객을 사로잡았다. 전시 제품은 관람객의 눈높이에 맞춰 높낮이를 조절할 수 있어 몰입감을 더했다.

아울러 삼성디스플레이는 차세대 디스플레이 산업의 주도권을 이어갈 다양한 전략 기술도 소개했다. 무평광판 OLED 기술인 '리드(LEAD)'가 대표적이다. 기존 OLED 패널에 필수적으로 쓰이던 편광판을 제거하고 외부광 반사를 막아주는 기능을 내재화해 휘도는 높이면서도 전력 소비는 낮췄다. 완벽한 폴더블 OLED를 만들겠다는 의지를 담아 출시한 '몽플렉스(MONT FLEX)' 브랜드도 소개했다.

LG디스플레이가 7일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 한국디스플레이산업 전시회(K-디스플레이 2025)에서 선보인 83인치 4세대 OLED. LG디스플레이 원본보기 아이콘

LG디스플레이는 세계에서 가장 빠른 27인치 OLED 모니터 패널을 이날 처음 공개했다. 독자 기술인 DFR(가변 주사율 및 해상도)을 적용해 최대 702Hz 수준의 초고주사율을 구현할 수 있다. 여기에 4세대 OLED 기술을 더해 색재현율 99.5%, 최대 휘도 1500니트에 달하는 최고 수준의 화질을 갖췄다.

이 밖에도 LG디스플레이는 소프트웨어중심차량(SDV)을 넘어 완전 자율주행이 가능한 생활공간 콘셉트카에 담은 다양한 차량용 디스플레이 기술, AI 시대를 겨냥한 저전력 기술 등을 선보였다.

특히 LG디스플레이는 차세대 정보기술(IT) 기기용 패널로 탠덤 OLED를 적용한 노트북용 OLED를 공개했다. 탠덤 OLED란 스스로 빛을 내는 유기발광층을 두 겹으로 쌓는 기술로 2019년 LG디스플레이가 세계 최초로 상용화에 성공했다. 기존의 OLED보다 최대 2배 밝은 화면을 구현할 수 있다.

얇고 가벼우면서도 배터리는 더 오래 사용할 수 있어 휴대성과 성능을 동시에 잡아야 하는 IT 기기용으로 최적이란 평가도 나온다. LG디스플레이 관계자는 "유기발광층이 늘어나는 만큼 소자에 가해지는 에너지가 분산된다"며 "이론상 수명은 최대 4배, 소비 전력은 최대 50% 절감할 수 있다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>