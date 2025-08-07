구글, 한국 날씨에 '일본해' 표기…서경덕 "강력한 조치 필요"

구글 날씨 서비스에서 '일본해(동해)' 명칭 사용

서경덕 교수"자사 원칙조차 어겨" 비판의 목소리

세계 최대 검색사이트 구글이 국내 날씨 서비스에서 '일본해(동해)'라는 명칭을 사용한 사실이 알려지며 논란이 일고 있다.

구글이 날씨 서비스에서 동해를 '일본해(동해)'로 표기해 논란이 일고 있다. 서경덕 교수 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

서경덕 성신여대 교수는 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 휴가철을 맞아 많은 누리꾼들이 제보를 해줘 알게 된 사안"이라며 "동해안으로 휴가를 떠난 이들이 구글 날씨 알림 서비스에서 '일본해(동해)' 표기를 발견했다"고 밝혔다.

문제가 된 부분은 구글의 표기 원칙에도 어긋난다는 점이다. 구글은 그간 국가별로 의견이 갈리는 지명에 대해선 사용자가 접속한 국가의 표기법을 따르는 방식으로 운영해왔다. 동해의 경우 한국에서 구글 지도를 사용할 땐 '동해', 일본에서 사용할 땐 '일본해'로 각각 달리 표기해왔지만 이번에는 한국 접속자에게도 '일본해(동해)'로 표기돼 자체 관례도 어긴 상황이다.

서 교수는 "구글이 진정한 글로벌 기업이라면 해당 국가의 기본적인 정서는 제대로 파악할 줄 알아야 한다"며 "이를 무시한 처사"라고 지적했다. 그는 "과거에도 구글 지도에서 '독도'를 검색하면 아무런 정보가 뜨지 않아 논란이 된 바 있고, 현재 한국가 일본을 제외한 다른 나라에서 '독도'를 검색하면 '리앙쿠르 암초'로 표기하는 등 문제가 많다"며 "이제는 우리 정부도 구글에 대한 강력한 조치가 필요할 때라고 생각한다"며 목소리를 높였다.





