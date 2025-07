방탄소년단, 400만 아미 함께한 공연 실황 앨범 발매

방탄소년단 PTD 라이브 앨범 이미지. 빅히트뮤직 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단이 전 세계 400만 아미(팬덤명)와 함께한 순간을 기록한 라이브 음반을 발매한다고 소속사 빅히트뮤직이 1일 밝혔다.

방탄소년단은 오는 18일 오후 1시 공연 실황 앨범 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE'를 공개한다. 이번 앨범은 방탄소년단이 처음 선보이는 라이브 음반으로, 2021년부터 2022년까지 진행된 동명의 투어에서 선보인 무대 중 'ON', '불타오르네(FIRE)', '쩔어', '아이돌'(IDOL) 등 총 22곡이 수록됐다. 방탄소년단의 라이브 보컬과 공연장의 함성, 관객들의 응원을 담아 당시 현장의 열기를 전달한다.

빅히트뮤직은 "이번 앨범이 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE'의 추억을 다시 떠올릴 계기가 되길 바란다"며 "방탄소년단과 함께한 모든 순간이 팬들의 마음속에 오래도록 빛나길 바란다"고 밝혔다.

'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE' 투어는 서울, 로스앤젤레스, 라스베이거스 등 3개 지역에서 총 12회 개최됐다. 대면 공연, 온라인 라이브 스트리밍, 라이브 뷰잉, 라이브 플레이 등 다양한 방식으로 진행돼 400만명의 관객을 모았다. 방탄소년단은 한국 가수 최초로 로스앤젤레스 소파이 스타디움과 라스베이거스 얼리전트 스타디움에 입성해 글로벌 공연 시장에서 새로운 이정표를 세웠다.





