빌보드 '톱 아티스트'에 BTS 정국 60위·스트레이키즈 73위

'빌보드 200' 연간 차트선 정국 '골든(GOLDEN)' 80위

스키즈 '락스타(樂-STAR)' 123위, '에이트(ATE)' 139위

스트레이키즈가 지난 7월 19일 오전 서울 영등포구 콘래드호텔에서 열린 새 미니음반 '에이트(ATE)' 발매 기념 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)의 정국과 그룹 스트레이키즈가 미국 빌보드 '톱 아티스트' 차트에 이름을 올렸다.

미국 빌보드는 톱 아티스트 연간 차트에서 정국은 60위, 스트레이키즈는 73위를 차지했다고 13일(현지시간) 밝혔다.

메일 앨범 차트 '빌보드 200'의 연간 차트에서는 정국 '골든(GOLDEN)'이 80위로 K팝 스타 중 가장 높은 순위를 차지했다. 스트레이키즈는 '락스타(樂-STAR)' 123위, '에이트(ATE)' 139위로 앨범 2개를 연간 차트에 올렸다. 엔하이픈의 '로맨스 : 언톨드(ROMANCE : UNTOLD)'는 196위, BTS 지민의 '뮤즈'(MUSE)는 200위를 기록했다.

'글로벌 200' 여간 차트에서는 K팝 노래 10곡이 순위에 올랐다. 정국의 노래는 '세븐(Seven)' 15위, '스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)' 36위, '3D' 129위 등 세 곡이나 포함됐다.

또 블랙핑크 제니의 '원 오브 더 걸스(One of the Girls)'는 19위로 집계됐다. 이 곡은 미국 드라마 '디 아이돌'(The Idol)'의 삽입곡으로 제니가 더 위켄드·릴리 로즈 뎁과 작업했다.

이 밖에도 아일릿의 '마그네틱(Magnetic)' 61위, 지민의 '후(Who)' 106위·'라이크 크레이지(Like Crazy)' 154위, 르세라핌의 '퍼펙트 나이트(perfect Night)' 135위, 에스파의 '슈퍼노바(Supernova)' 139위, 핑크퐁 '아기상어(Baby Shark)' 147위가 같은 차트에 올랐다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



