매주 토요일 5시~!... 다시 피는 이태원

용산구, 치유ㆍ회복ㆍ화합 녹사평역 음악회 개최

이태원 다시 봄 프로젝트와 연계한 문화예술행사 추진...숙명여대 음악치료대학원 등 지역사회와 협업

4~5월 매주 토요일 오후 5~6시30분, 지하철 6호선 녹사평역 지하4층...4월 ‘봄의 희망을 연주하다’ 5월 ‘이태원 다시, 봄’ 주제

녹사평역 대합실 벽면 갤러리 신진예술인 작품 상설 전시

10.29 참사 이후 5개월여 시간이 흐른 지금 참사의 슬픔을 치유·위로, 이태원 상권회복을 바라는 다양한 노력이 이어지고 있다.

노력의 일환으로 ‘이태원 다시, 봄’ 문화예술 프로젝트를 펼쳐온 서울 용산구가 이번에는 녹사평역에서 음악회를 이어간다.

녹사평역 음악회는 용산구뿐만 아니라 지역 소재 숙명여자대학교 음악치료대학원 등 다양한 기관에서 함께한다.

음악회는 4~5월 매주 토요일 오후 5시부터 6시 30분까지 지하철 6호선 녹사평역 지하 4층 대합실에서 열린다. 공연 가능한 넓은 공간이 있는 녹사평역의 승하차 인원이 가장 많은 요일과 시간대로 정했다.

4월 주제는 ‘봄의 희망을 연주하다’로 ▲8일 우리가 기억할게요 ▲15일 치유와 상생의 노래를 ▲22일 희망으로 다시 서길 ▲29일 이태원, 다시 봄을 기다리며 등 공연이 펼쳐진다.

5월은 ‘이태원 다시, 봄’이 주제다. ▲6일 아이들아 희망을 노래하자 ▲13일 이태원 IN 대한민국 ▲20일 시네마 IN 이태원 ▲27일 WITH 이태원 상생, 대한민국 순으로 진행된다.

공연은 여행스케치, 포크기타리스트, 팝페라, 마술마임 등 전문 버스킹 및 퍼포먼스 팀에서 참여한다. 특히 4월 15일과 29일, 5월 13일, 20일에는 숙명여대 음악치료대학원 학생들이 ‘음악치료’ 공연을 선보인다. 다만 출연진은 일정상 변경될 수 있다.

이 기간 거리공연과 함께 녹사평역 대합실 벽면 갤러리에는 신진 예술인들의 작품 20여점이 걸린다. 서울시가 코로나19로 침체에 빠진 예술인들을 지원하고자 공개 구매한 신진예술인 작품 중 20여점을 전시하는 것.

김선수 용산구청장 권한대행은 “상권이 활기를 띠려면 유동 인구가 늘어야 한다”며 “많은 사람이 이태원을 찾도록 문화행사는 물론 다양한 정책들을 추진해나가겠다”고 말했다.

이태원 유동 인구 확대를 위해 3월8일부터 2차 판매를 시작한 300억원 규모 이태원상권회복상품권은 상품권 발행 24일 만에 완판됐다.





