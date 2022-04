영어와 독서를 더 즐길 기회! … 부산영어도서관, ‘봄의 Kids′Book Gallery’ 운영

부산영어도서관에 ‘봄의 Kids′Book Gallery’ 영어 그림책이 전시돼 있다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시립중앙도서관4 분관 부산영어도서관은 오는 3일부터 6월 30일까지 도서관 5층 World for Kids실에서 ‘봄의 Kids′Book Gallery’를 운영한다.

행사는 유아와 어린이가 쉽고 재미있게 흥미를 느낄 수 있는 영어그림책 등을 전시하고 월별 주제에 맞는 다양한 독후 체험활동을 진행한다.

5월에 ‘촉감으로 즐기는 영어’를 주제로 ‘I Like You More Than Ice Cream’, ‘A Litte Unicorn’, ‘Santa′s Big Day’ 등 그림책 10여권을 전시한다.

아이가 눈과 입, 그리고 손으로 영어를 신나게 즐길 수 있는 손가락 인형책(Finger Puppet Books)을 소개하고 읽은 책의 제목을 기록한 색지로 북트리를 꾸미는 체험활동도 진행한다.

6월에는 ‘나라 사랑’을 주제로, 호국보훈의 달을 맞아 어린이의 애국심을 고취하기 위해 ‘Where’s Halmony?‘, ’Living in ,,, South Korea‘, ’Why the Sea is Salty: A Tale from Korea‘ 등 우리나라의 문화, 음식, 게임, 유명한 이야기 등 다양한 소재를 다룬 도서를 전시하고 가족과 함께하는 태극기 만들기 체험활동도 진행한다.

임석규 부산중앙도서관장은 “행사로 유아와 어린이에게 영어 독서에 관한 관심을 높이고 영어와 영어 독서를 더욱더 즐기는 기회가 되도록 하겠다”고 말했다.

문의는 부산영어도서관으로 하면 된다.

영남취재본부 황두열 기자





