"벨라루스, 러 지원위해 우크라 파병할듯"...비핵국가 지위도 포기

[아시아경제 이현우 기자] 러시아의 동맹국인 벨라루스가 러시아군을 돕기위해 우크라이나에 병력을 파병할 것으로 알려지면서 전쟁양상에 어떤 영향을 끼칠지 관심이 집중되고 있다. 앞서 벨라루스는 우크라이나 침공에 나선 러시아군의 주둔을 허용했고 비핵국가 지위까지 포기해 러시아의 핵무기 배치 가능성까지 제기되고 있다.

27일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 미 행정부 고위 당국자의 발언을 인용해 "벨라루스가 러시아의 우크라이나 침공을 지원하기 위해 우크라이나에 파병 준비를 하고 있다"고 전했다. 해당 당국자는 "민스크(벨라루스의 수도)는 이제 크렘린궁의 연장선이라는 점이 매우 분명하다"며 "이르면 28일 중 벨라루스군 파병이 개시될 수 있다"고 말했다고 WP는 전했다.

벨라루스는 이와함께 비핵국가 지위도 포기한다는 결정을 발표했다. 벨라루스 정부는 전날 핵무기 보유가 가능토록 하는 헌법개정안을 마련해 국민투표에 부쳤으며, 투표율 78.63%, 찬성 65.16%로 개헌안이 통과됐다고 밝혔다. 이로써 벨라루스는 러시아의 핵무기를 공식적으로 반입할 수 있으며, 러시아군이 영구 주둔할 수 있는 길도 연 것으로 평가받고 있다. 앞서 1991년 옛 소련 해체 직후인 1994년, 벨라루스는 자국에 남아 있던 핵무기를 돌려준 뒤 헌법에 핵무기 반입 금지 조항을 넣은 바 있다.

이는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근으로 알려진 벨라루스의 독재자, 알렉산드르 루카셴코 대통령의 의중이 크게 반영된 결과로 풀이된다. 앞서 루카셴코 대통령은 러시아 정부의 요청에 따라 러시아의 우크라이나 침공 직전까지 양국은 벨라루스-우크라이나 접경 지역에서 합동훈련을 실시했다.

해당 조치로 28일 만나기로 합의한 러시아와 우크라이나 대표단간 회담에도 악영향이 예상되고 있다. 양국 대표단은 벨라루스 국경 프리피야트강 인근에서 조건없는 회담을 개최한다고 밝혔다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr