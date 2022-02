권은희, 단일화 가능성 일축…"이태규·장제원 만남은 차담회"

28일 오전 CBS 라디오 출연해 '단일화' 관련 답변 내놔

[아시아경제 금보령 기자] 권은희 국민의당 원내대표가 '야권 단일화' 가능성을 28일 다시 한 번 일축했다.

권 원내대표는 이날 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'를 통해 '윤석열 국민의힘 후보와의 단일화 여지' 질문이 나오자 "어제 윤 후보가 본인들도 더이상 단일화와 관련해 곰탕을 끓이지 않겠다고 선언을 했는데 잘 지키리라 생각한다"고 답변했다.

이어 '윤 후보가 여론조사를 받겠다고 하다면 어떻게 할 것인가'에 대해서는 "여론조사를 받겠는가"라며 "단일화와 관련된 여론조사에 대한 제안 가능성은 없다"고 말하며 선을 그었다.

이태규 국민의당 의원과 장제원 국민의힘 의원이 협상한 것도 '전권을 가진 게 아니었다'고 주장했다. 권 원내대표는 "전권을 가지고 협상을 했다는 건 전혀 사실이 아니고 전권을 가지고 협상에 임할 수도 없는 사안"이라며 "이 의원이 장 의원이 가진 생각, 단일화와 관련해서 가진 생각 이 부분을 들어준 것"이라고 말했다.

그러면서 권 원내대표는 "굳이 얘기를 한다면 생각의 확인, 교류, 차 마시는 모임, 차 마시는 만남, 이렇게 생각을 하는 말일 것"이라고 덧붙였다.

