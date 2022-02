하인혁 자생한방병원 척추관절연구소장, 한의약 발전 공로 보건복지부장관 표창 수상

[아시아경제 이관주 기자] 자생의료재단은 자생한방병원 척추관절연구소 하인혁 연구소장이 한의약의 과학화를 통해 국민건강증진에 기여한 공로로 보건복지부장관 표창장을 수상했다고 28일 밝혔다.

하 소장은 활발한 학술연구 활동과 국가연구개발사업 프로젝트 참여, 꾸준한 사회공헌활동 지원 등의 공로를 인정받았다. 하 소장은 지난 10여년 동안 총 127건의 SCI(E)급 국제학술지 연구논문에 참여해 근골격계 질환에 대한 한의치료의 임상근거를 마련하고 치료법을 표준화시키는 데 일조했다.

또 총 25건의 국가연구개발사업 및 기타 의학연구를 수행해 척추·관절질환에 대한 한의치료법의 근거를 쌓았다. 이 밖에도 하 소장은 부천자생한방병원장을 겸임하며 지역 내 의료 소외계층을 위한 의료봉사에 적극적으로 참여해 국민 건강증진과 지역상생에 기여하고 있다.

하 소장은 “자생의료재단·자생한방병원이 한의학의 객관화와 과학화, 표준화를 위해 펼쳐온 학술연구 활동과 전국에서 진행해온 사회공헌활동 등의 공로를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 한의학의 고도화를 위해 꾸준한 연구는 물론 국민들의 척추·관절 건강증진을 위한 노력을 이어나갈 것”이라고 말했다.

