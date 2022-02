포르쉐코리아, 공연예술업계 지원 ‘포르쉐 두 드림 사이 채움’ 시즌 2 진행

[아시아경제 성기호 기자] 포르쉐코리아가 서울시 산하 서울문화재단과 함께 공연예술업계를 지원하는 민관협력 사회공헌 캠페인 ‘포르쉐 두 드림 사이 채움’ 시즌 2를 진행한다고 28일 밝혔다.

포르쉐코리아 사회공헌 활동 중 문화예술 분야를 대표하는 ‘포르쉐 두 드림 사이 채움’은 사회적 거리두기 규정으로 피해를 입은 공연 및 예술 단체를 지원하기 위해 지난 해 새롭게 기획된 프로그램이다.

포르쉐코리아는 이번 ‘포르쉐 두 드림 사이 채움’ 시즌 2에 사업 규모를 늘려 총 2억3000만 원의 기부금을 지원한다. 기부금은 코로나로 인해 불안정한 상황에서도 창작 활동을 지속하는 공연 단체 및 예술인을 지원하는데 사용된다.

이달 28일부터 다음달 11일까지 거리 두기 지침을 준수해 진행하는 공연을 대상으로 공모를 진행하며, 심사를 통해 연극, 뮤지컬, 무용, 음악, 전통예술, 다원 등의 분야 총 43개 작품이 선정될 예정이다.

특히, 올해 시즌2에서는 거리 두기를 준수하며 공연장을 찾는 관람객을 위한 할인 등의 혜택을 제공하며, 시민들의 일상에 활력을 불어넣고 창의적인 영감을 받을 수 있도록 기여할 계획이다.

홀가 게어만 포르쉐코리아 대표는 “지난 해 처음 선보인 ‘포르쉐 두 드림 사이 채움’을 통해 어려움 속에서도 꿈과 희망을 주는 예술인들의 열정과 헌신을 직접 확인할 수 있었다”고 말했다. 그는 또한, “자신의 영감을 나누는 예술가들은 사회적 구조를 이루는 중요한 부분으로 코로나 시기에도 우리 모두는 창의성을 잃지 않아야 할 특별한 의무가 있다”며, “이번 협업이 예술가들의 꿈을 지원하고, 더 많은 시민들이 공연을 즐길 수 있는 기회가 되길 바란다”고 강조했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr