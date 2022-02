SK바이오사이언스 "장티푸스 접합백신, 영유아 대상 추가접종 임상2상 성공적"

국제백신연구소와 공동 개발 'NBP618'

생후 6~23개월 영유아 추가접종 항체가 64배 증가

45세 미만 글로벌 임상 3상 안전성 입증

식약처 품목 허가 앞둬…WHO PQ 인증 획득 계획

SK바이오사이언스가 글로벌 공급을 목표로 국제기구와 함께 개발 중인 장티푸스 접합백신의 우수한 임상 결과가 국제 학술지에 잇따라 게재됐다.

SK바이오사이언스는 국제백신연구소(IVI)와 공동 개발하고 있는 장티푸스 백신 후보물질 'NBP618'의 부스터샷(2차 접종) 임상 2상 결과가 국제 학술지 'npj(nature partner journal) Vaccine' 온라인 1월판에 게재됐다고 28일 밝혔다. 'npj Vaccine'은 국제적인 과학 저널인 '네이처(Nature)'의 자매지로, 백신 분야에서 높은 권위를 자랑한다.

이번에 게재된 임상 결과는 생후 6~23개월 영유아 대상 부스터샷 접종 시 면역 효과에 대한 데이터로, 2018년 4월부터 2020년 10월까지 SK바이오사이언스와 IVI, 필리핀 마닐라 열대의학연구소(RITM)가 공동 진행한 NBP618 임상 2상 연구의 일환이다. 그간 5세 미만 영유아에선 장티푸스 백신의 접종 효과 등이 충분히 알려져 있지 않았다.

연구를 진행한 IVI의 버크네 틸라훈 타데사(Birkneh Tilahun Tadesse) 박사 연구팀은 생후 6~23개월 영유아 285명을 대상으로 NBP618 부스터샷 접종 후 면역 효과를 분석한 결과, 1차 접종을 마친 27.5개월 뒤 부스터샷을 접종했을 때 접종 전보다 체내 항체가가 약 64배로 증가하며 강력한 면역 반응이 유도된 것을 확인했다.

전문가들은 이번 결과가 장티푸스 예방에 중대한 진전이라고 분석한다. IVI에 따르면 장티푸스 감염의 절반 이상이 5세 미만에서 발생하는 만큼 장티푸스 접합백신의 영유아 효과를 조사한 이번 연구는 향후 장티푸스가 주로 발생하는 국가들의 저연령층 아이들을 지키는 데 핵심적인 역할을 할 것이라는 평가다.

NBP618은 SK바이오사이언스와 IVI가 접합백신 생산기술을 적용해 개발중인 장티푸스 백신이다. 접합백신 기술은 장티푸스균의 다당류를 디프테리아 독소와 같은 운반단백질에 접합한 형태로,폐렴구균백신 등에 지금까지 활용되어 온 플랫폼 기술이다.또한 만 5세 미만에서는 효과가 없는 기존 경구용 생백신이나 다당류 백신과 달리, 접합백신은 생후 6개월~만 2세 영유아에서도 접종 가능하다.

앞서 지난해 12월에도 세계적 의학저널 란셋(The Lancet)의 자매지이자 감염병 분야 최고 권위 학술지인 '란셋 감염병 저널'(The Lancet Infectious Diseases)에 생후 6개월 이상 45세 미만의 건강한 성인 1800여 명을 대상으로 진행한 NBP618의 글로벌 임상 3상 결과가 게재됐다. NBP618은 WHO PQ(Pre-Qualification, 사전적격성평가) 인증을 획득한 기존 장티푸스 접합백신과 동등한 면역원성을 유도했다. 또 임상을 진행한 전 연령층에서 접종 후 특별한 부작용이 유발되지 않아 안전성을 입증했다. SK바이오사이언스는 이 같은 임상 결과를 바탕으로 식품의약품안전처에 NBP618의 수출용 품목허가 신청을 완료하고, 향후 NBP618이 개발도상국 등에서 활발히 사용될 수 있도록 WHO PQ 인증 획득에도 나설 계획이다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 “NBP618은 글로벌 임상을 통해 성인 뿐 아니라 감염에 특히 취약한 5세 미만 영유아에서도 효과와 안전성을 입증해 장티푸스로 고통받는 국가들에 훌륭한 대책이 될 것”이라며 “향후에도 다양한 글로벌 기구들과 지속적으로 공조하며 인류의 건강을 위협하는 각종 바이러스성 감염 질환을 예방해 백신 기업으로서 가치를 실현하겠다”고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr