GS25, 3·1절 맞아 고교생 독립유공자 재조명 캠페인

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 3·1절 맞아 당시 학생(고교생) 신분이었던 독립유공자 중 서대문형무소역사관의 추천을 받은 독립운동가 32인 홍보 캠페인에 나선다고 28일 밝혔다.

GS25는 다음달 6일까지 1만5500여 점포에서 판매하는 도시락 전 상품에 캠페인 스티커를 부착해 고객들에게 독립유공자 안내 활동을 펼친다. 캠페인 홍보 메시지는 ‘103년 전, 그때 우리 학교는’으로 정했다.

해당 스티커에 기재된 독립운동가의 성함, 당시 나이, 출신학교, 공적 내용을 통해 고객들에게 애국선열의 활동과 103주년 3·1절을 돌아보는 의미 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

GS25 관계자는 “2018년부터 GS25와 국가보훈처가 함께 진행해온 대국민 역사 알리기 캠페인을 통해 독립운동가, 애국지사들을 알릴 수 있게 되어 자랑스럽게 생각한다”며 “빛나는 우리의 소중한 역사를 후손들이 더욱 많이 알 수 있도록 10년, 20년이 아닌 더 오랜 기간 동안 다양한 활동으로 전개해 나가겠다”고 말했다.

