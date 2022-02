"개성과 퍼포먼스를 동시에 잡았다."

타이틀리스트 어패럴이 2022년 S/S시즌 신제품 어패럴(사진)을 선보였다. 투어핏(TOUR-FIT) 라인은 지난해 처음 출시한 투어핏S가 더욱 프리미엄한 스타일과 컬러로 업그레이드됐다. 우븐 소재를 사용해 남다른 발수과 방풍, 흡한속건 기능으로 변덕스러운 날씨에서 뛰어난 경기력을 발휘한다. 몸의 꼬임이 발생하는 부위는 최적의 스트레치성 기능이 더해졌다.

플레이(PLAY) 라인은 ‘골프’와 ‘레트로 클래시’ 등 2가지 테마를 기반으로 스포티한 감성을 보여준다. 여유 있는 릴렉스 핏과 넉넉한 기장감으로 안정감을 표현했다. 톤 다운된 그린 컬러를 블랙, 화이트, 그레이, 베이지 컬러와 조합했다는 게 돋보인다. 전국 브랜드 스토어에서 70만원 이상 구매한 고객에게 토트백을 선물한다. 이벤트는 매장 소진 시 종료된다.