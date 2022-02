경기여성가족재단, 노동이사 백서 발간

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도여성가족재단이 두 번째 '노동이사 백서'를 출간했다. 2020년에 이어 두 번째 발간이다.

노동이사제는 노동자를 경영의 주체로 인식하고 노동자에게도 의사결정권을 주는 제도다.

경기여성가족재단은 이번 백서에서 경기도 노동이사제 추진 경과와 재단 내부 주요 현안을 체계적으로 정리했다. 특히 노동이사제 운영, 재단의 방향성 정립 및 주요 의사결정 등을 담고 있다.

재단은 이번 백서를 노동이사의 노사상생 및 조직발전 기여도를 알리고, 조직 내 모든 구성원의 노동이사 제도에 대한 관심과 이해를 높이기 위해 제작했다고 설명했다.

노경혜 경기여성재단 노동이사는 "노동이사 백서는 재단 내 노동이사제 정착 토대 마련과 제도 이해 및 관심 향상을 목적으로 제작됐지만 도내 다른 공공기관의 노동이사와 이사회 담당자들이 경기도 노동이사제를 이해하는 참고 자료로서 활용할 수 있도록 했다"고 전했다.

