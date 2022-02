도심 속 자연 힐링!...중랑구 ‘도시농업 복합공간’ 착공

[서울시 자치구 뉴스]중랑구, 30억 원 투자해 신내동 청남공원 내 지상 2층, 연면적 615㎡ 규모의 도시농업 복합공간 건립 '중랑구 도시농업 활동 거점공간' 역할 기대 올 12월 준공 목표

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 지난 25일 청남공원 내에 도시농업인들의 활동 거점 공간인 ‘도시농업 복합공간’ 착공식을 개최했다.

‘도시농업 복합공간 사업’은 2019년 서울시 권역별 도시농업 복합공간 지원 사업 공모에 중랑구가 선정되면서 서울시 자치구 중 세 번째로 추진하게 됐다.

구는 총 30억 원 예산을 투입해 12월 준공을 목표로 청남공원(신내 1동 256-14)에 연면적 615㎡, 지상 2층 규모의 건물을 건립한다.

중랑구 도시농업 복합공간에는 수확한 작물을 활용해 직접 요리할 수 있는 ‘공동체 부엌’, 도시농업 관련 교육이나 세미나를 진행할 수 있는 ‘도시농부 교육장’, 휴식과 소모임 활동 공간인 ‘북카페’, 어린이 방문객을 위한 ‘실내 숲 체험장’, 토종씨앗을 대여할 수 있는 ‘씨앗 도서관’ 등이 조성돼 도시농업에 관심이 있는 누구나 이용할 수 있는 도시농업인의 활동 거점이 될 전망이다.

또 도시농부학교, 치유농업교육, 전문가 양성과정 등 유아부터 성인까지 전 연령을 대상으로 텃밭 현장과 연계한 다양한 교육과 체험 프로그램을 운영할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “도시농업 복합공간이 도시농업 활동의 거점 공간이자 중랑구민들의 휴식처가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 도시농업으로 중랑구민들이 힐링 할 수 있도록 도시농업 저변 확대에 최선을 다해 중랑구가 명실상부한 서울 도시농업의 메카로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr