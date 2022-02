환경부, 올해 전기이륜차 2만대 보급 목표…보조금 180억원 지원

[아시아경제 세종=이동우 기자] 환경부는 올해 전기이륜차 2만대 보급을 목표로 총 180억원의 구매보조금 예산을 확보했다고 28일 밝혔다.

보조금은 연비·주행거리·등판 등 성능에 따라 기기(모델)별로 책정한다. 특히 올해는 보조금 차등폭을 키워 성능이 우수한 전기이륜차에 더 많은 금액을 지원한다. 다만 규모별 최대보조금은 인하했다.

증가하는 배달 수요 대응을 위해 배달용과 같은 영업용 이륜차에 우선적으로 보조금을 지원한다. 지자체별 여건을 반영해 보급물량의 최소 10~30%를 별도 배정한다. 이날부터 환경부가 공고하는 ‘지역별 무공해차 전환 대표 공모 사업’에 ‘전기이륜차 배터리 교환형 충전소 구축사업(30억원)’을 포함해 영업용 전기이륜차의 보급 확대를 지원한다.

전기이륜차 구매 후 사후관리가 미흡하다는 소비자 의견을 반영해 보조금 지원 조건으로 제작·수입사의 관리 의무를 강화했다. 제작·수입사는 모터, 배터리 등 주요 부품의 여분을 충분히 확보하고 지자체별로 보증수리 대리점을 지정토록 했다. 지난해부터 제작·수입사의 도산 시 사후관리가 가능하도록 보험 가입을 의무화하고 가입해야 하는 보험 범위도 확대했다.

전기이륜차 구매 희망자는 이륜차 제작·수입사를 통해 구매 지원신청서와 계약서를 작성·신청하면 되며 지자체는 3월 중에 올해 보급사업을 공고할 예정이다.

박연재 환경부 대기환경정책관은 “내연이륜차는 도심에서 대기오염과 소음 문제를 일으키는 주요 원인으로 국민들의 쾌적한 생활환경 조성을 위해 전기이륜차의 빠른 전환이 필요하다”며 “보다 우수한 성능의 전기이륜차가 편리하게 사용될 수 있도록 보급사업을 운영하겠다”고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr