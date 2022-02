국민의힘, 이재명에 "'우크라 발언' 진심 담아 사과하라"

권영세 "전형적인 물귀신 작전…'대장동 게이트' 책임 전가와 유사"

원일희 대변인 "어정쩡한 해명으로는 불충분"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘이 이재명 더불어민주당 대선후보를 향해 '우크라이나 발언' 관련 사과를 다시 하라고 촉구했다.

권영세 국민의힘 선거대책본부장은 27일 성명을 통해 "이 후보는 진심을 담아 우크라이나 국민께 다시 사과하라"고 밝혔다.

이 후보는 지난 25일 TV토론 당시 러시아의 우크라이나 침공에 대해서 "우크라이나에서 6개월 된 초보 정치인이 대통령이 돼 나토(NATO·북대서양조약기구) 가입을 공언하고 러시아를 자극하는 바람에 결국 충돌했다"고 언급한 바 있다.

이 발언이 논란이 되자 이 후보는 전날 페이스북에 "우크라이나 대통령을 폄하한 것이 아니라 윤석열 국민의힘 대선후보의 불안한 외교·안보관을 지적한 것"이라며 "그러나 제 본의와 다르게 일부라도 우크라이나 국민 여러분께 오해를 드렸다면 제 표현력이 부족했던 것"이라고 사과했다.

이를 놓고 권 본부장은 "이 후보의 사과는 '진정한' 사과가 아닐뿐더러 나만 잘못한 것이 아니라 윤 후보도 잘못했기 때문에 억울하다는 것"이라며 "전형적인 물귀신 작전으로 '대장동 게이트' 책임을 윤 후보에게 전가하는 모습과 매우 유사하다"고 꼬집었다.

원일희 선대본 대변인 또한 성명을 내고 "민주당과 이 후보에게 공개 질의한다"며 "정말 우크라이나 대통령이 러시아를 자극해서 충돌한 전쟁이라고 믿는가"라고 지적했다.

이와 함께 원 대변인은 "이 후보는 최근 유세마다 우크라이나 지도자 탓이라고 말했다"며 "그렇다면 한반도에서 벌어진 6·25 전쟁도 이승만 대통령이 북한을 자극해서 충돌했던 것인가"라고 반문했다.

원 대변인은 또 "러시아가 우크라이나를 침공한 현실과 북한이 핵과 미사일로 우리를 위협하는 현실, 본질적으로 무엇이 다르다는 것인지, 국민이 궁금해한다"며 "우크라이나 사태가 러시아를 자극한 우크라이나 대통령 탓이라는 이 후보의 발언과 인식은 어정쩡한 해명으로는 설명이 불충분하다"고 비판했다.

