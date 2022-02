[포토] 포근한 휴일 즐기는 시민들

[아시아경제 윤동주 기자] 2월의 마지막 휴일인 27일 서울 광진구 뚝섬한강공원에 많은 시민들이 찾고 있다. 서울 낮 최고기온이 13도를 기록하는 등 겨우내 추위로 움츠렸던 시민들은 모처럼 포근해진 날씨를 만끽했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr