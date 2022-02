中企 정책정보 플랫폼 '기업마당' 전면 개편

[아시아경제 최동현 기자] 중소벤처기업부는 중소기업 정책정보 플랫폼인 기업마당 누리집을 새롭게 개편했다고 27일 밝혔다.

중소기업과 소상공인은 28일에 전면 개편한 기업마당을 통해 정부와 공공기관이 지원하는 다양한 중소기업 지원정보를 더욱 쉽고 편리하게 찾아볼 수 있게 된다.

기업마당은 '중소기업진흥에 관한 법률' 제79조 2호에 근거해 중앙부처·지자체·공공기관이 지원하는 다양한 중소기업 정책정보를 통합해 제공하는 중소기업 정책 플랫폼이다. 현재 538개 기관의 사업공고 1만556건, 행사정보 2371건, 정책뉴스 1400건 등 연간 총 1만4327건의 정책정보를 제공 중이다.

기업마당은 여러 기관에서 지원 중인 다양한 정책정보를 2006년 7월부터 제공해왔다. 그동안 '맞춤형 정책정보를 쉽게 찾을 수 있으면 좋겠다'는 현장의 목소리가 꾸준히 있었다. 이에 중기부는 지난해 5월 중소기업·지원기관 담당자 등 3295명을 대상으로 설문조사를 실시하는 등 다양한 의견을 반영해 이번 누리집 개편을 진행하게 됐다.

우선 정보검색이 보다 효율화됐다. 기업이 기업마당에서 필요한 정보를 검색하면 사업별 담당자가 사전에 부여한 다양한 해쉬태그에 따라 검색 결과가 표출된다. 아울러 기업인들이 최신 정책 트렌드를 쉽게 알 수 있도록 ’인기검색어‘도 초기화면 상단에 배치했다.

모바일 애플리케이션도 전면 개편됐다. ’마이페이지‘ 메뉴에 관심 분야 키워드를 사전에 설정해 놓은 중소기업은 관련 정책정보를 문자 메시지 형태로 주 1회 받아볼 수 있다. 또 기업마당의 핵심 콘텐츠인 지원사업 공고 및 행사정보의 경우 큐알(Quick Response) 코드도 함께 제공해 모바일로도 쉽게 정책정보를 찾아보고 사회관계망서비스(SNS)를 활용해 공유할 수 있도록 구현했다. 아울러 위치기반 행사장소 검색서비스를 활용하면 지역별 행사장소도 손쉽게 찾을 수 있다.

이번에 개설한 ’정책 홍보물‘ 메뉴를 활용하면 정책별 세부 내용을 쉽게 정리한 카드뉴스·영상을 접할 수 있다. 또 중소기업 관련 입법예고·행정예고·고시 등 법률 정보도 찾을 수 있다.

회의실이 필요한 중소기업은 ’권역별 중소기업 공동활용 화상 회의실 예약 서비스‘를 활용하면 된다. 기업인들은 해당 서비스를 활용해 전국 1572개에 달하는 회의실을 무료로 이용할 수 있다. 특히, 기업인들은 위치기반 지도 서비스를 활용해 주변에 위치한 회의실을 손쉽게 예약할 수도 있다.

사용자들은 정책정보 상세화면 하단에 배치된 ’정보 만족도 및 의견 등록‘ 기능을 통해 기업마당에서 찾은 정책정보에 대해 간단히 만족도를 평가하고 의견을 등록할 수 있다.

중기부는 만족도 등 의견을 취합해 사업별 정책 담당자에게 리포트 형태로 제공할 예정이다.

강호정 중기부 정책통계분석과장은 “기업인들이 보다 쉽게 중소기업 정책정보를 찾을 수 있도록 시스템을 개편하게 됐다”며 “앞으로 기업마당을 범정부 중소기업 정책정보 플랫폼으로 발전시켜 가겠다”고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr