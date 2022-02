인천공항, 아시아 공항 최초 RE100 가입…"2040년 100% 목표"

[아시아경제 유현석 기자] 인천국제공항공사는 아시아공항 가운데 최초로 인천공항이 사용 전력의 100%를 재생에너지로 전환하는 'RE100'에 가입했다고 27일 밝혔다.

영국의 비영리기구인 더 클라이밋 그룹이 주관하는 'RE100'은 글로벌 친환경 캠페인이다. 2050년까지 기업에서 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 전환하는 것을 목표로 하고 있다.

인천공항은 사전적격성 심사 및 경영진 면담 등 5개월간의 엄격한 심사과정을 거쳤다. 아시아 공항 가운데 최초다. 영국 히드로공항과 게트윅공항에 이어 세계 공항 중에서는 3번째로 가입기업 명단에 이름을 올렸다.

인천공사는 2030년까지 인천공항 전력사용량의 60%, 2040년까지 100%를 태양광, 지열 등 재생에너지로 공급해, RE100 권고기준인 2050년 보다 10년을 앞서 달성하겠다는 계힉이다.

인천공항은 이미 제2여객터미널에 수소차 충전소를 구축하고 태양광 에너지 설비를 설치해 재생에너지를 공급했다. 또 공항 인근 유휴지에 대규모 태양광 발전단지 조성사업을 추진할 계획이다. 이와 함께 올해 안으로 연구용역을 통해 RE100 이행을 위한 구체적인 실행방안을 수립할 예정이다.

김경욱 인천국제공항공사 사장은 "이번 글로벌 RE100 가입을 바탕으로 재생에너지 확대는 물론 수소 항공기 산업 준비, 바이오항공유 인프라 구축 등 관련 사업을 적극적으로 발굴해 실행할 계획"이라며 "앞으로 인천공항이 친환경에너지 자립공항으로 도약함으로써 항공분야의 탄소중립시대를 선도해 나가겠다"고 말했다.

