"두산그룹, 23개월 만에 채권단 관리 체제 졸업"

산은, 구조조정 종결 선언

[아시아경제 김흥순 기자] 코로나19 사태 직후 유동성 위기에 빠졌던 두산그룹이 채권단 관리체제에서 벗어난다. 긴급자금 요청 이후 약 2년 만이다.

산업은행은 28일부로 채권단과 두산그룹 간 체결한 재무구조개선 약정(MOU)에 의한 채권단 관리체제를 종결한다고 27일 밝혔다. 두산중공업이 2020년 3월 산은에 긴급 자금지원 요청을 한 지 23개월 만의 구조조정 탈출이다. 채권단은 그간 긴급자금 3조원을 지원해 두산중공업의 구조조정을 도왔다.

산은은 이날 보도자료를 내고 "재무구조개선과 향후 사업전망에 대한 외부전문기관의 재무진단 결과 두산중공업의 재무구조가 다시 독립경영이 가능한 수준까지 회복된 것으로 확인했다"고 약정 종결 배경을 설명했다.

채권단과 두산그룹은 그룹 보유자산을 순차적으로 매각하고, 두산중공업 자본을 확충하는 내용의 재무구조 개선계획(자구계획)을 담은 양해각서(MOU)를 2020년 6월 체결했다.

두산그룹은 MOU 기간 중 총 3조1000억원의 자산매각과 지난 18일 완료된 1조1500억원 유상증자 등 두산중공업에 총 3조4000억원의 자본을 확충했다.

이와 함께 재무구조개선과 향후 사업전망에 대한 외부전문기관의 재무진단 결과, 두산중공업의 재무구조가 다시 독립경영이 가능한 수준까지 회복된 것으로 채권단은 확인했다.

