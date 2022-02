LG전자, 제휴사 할인 챙길 수 있는 ‘LG 오브제컬렉션 클럽’ 선봬

LG가전 구매 고객은 제휴사에서 제품 할인, 상품권 등 제공

[아시아경제 박선미 기자] LG전자가 고객이 생활 속 다양한 영역에서 혜택을 받을 수 있는 통합 제휴 서비스 ‘LG 오브제컬렉션 클럽’을 선보였다고 27일 밝혔다. LG 오브제컬렉션 클럽은 LG전자와 웨딩, 이사, 여행, 생활 등 4개 분야 19개 업체가 협업해 고객에게 풍성한 혜택을 제공하는 서비스다.

LG전자 고객은 베스트샵이나 공식 홈페이지에서 공간 인테리어 가전 LG 오브제컬렉션을 비롯한 LG 가전을 구매하면 제휴사가 제공하는 제품 할인이나 상품권 등의 혜택을 받을 수 있다. 또 제휴사의 제품을 구입한 고객은 LG전자 베스트샵에서 가전을 구매하면 특별 할인을 제공받을 수 있다.

예컨대 LX하우시스는 LG 가전 구매 고객에게 인테리어 시공 금액에 따라 최대 100만원 상당의 제휴 상품권을 제공한다. 리바트는 가구 구매 금액에 따라 최대 40만원, 일룸은 가구 구매 금액 기준 최대 9% 상당의 상품권을 준다. 에이스 침대, 까사미아를 비롯한 이사 관련 제휴사 제품 구매 고객이 베스트샵에서 가전을 구매할 경우 행사 모델 대상으로 최대 4% 특별 할인을 제공한다.

이밖에 고객들은 웨딩, 여행, 생활 관련 제휴사 혜택을 LG 오브제컬렉션 클럽 홈페이지를 통해 받을 수 있다. 유토스웨딩은 웨딩상품 옵션에 따라 10만원 상당의 LG전자 기프트 카드를 제공한다. LG 오브제컬렉션 클럽 멤버인 아시아나 항공은 미국행 항공권 구입 시 최대 15만원을 할인해준다.

LG 오브제컬렉션 클럽에는 ▲LX하우시스, 리바트, 일룸, 에이스침대, 까사미아, 영구크린(이사) ▲유토스 웨딩(웨딩) ▲아시아나항공, 현대백화점 면세점, 롯데면세점, 한화리조트, 아고다, 파라다이스호텔(여행) ▲한국타이어, 설악워터피아, 생어거스틴, 그리팅, 서울베스트의료원, 리얼피트니스(생활) 등이 참여하고 있다. LG전자 공식 홈페이지나 멤버십 앱을 통해 LG 오브제컬렉션 클럽에 접속하면 이용할 수 있다.

윤성일 키친어플라이언스마케팅담당 상무는 “더 많은 고객이 다양한 라이프 스타일에 맞춰 LG 오브제컬렉션 클럽이 선사하는 풍성한 혜택을 누릴 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

